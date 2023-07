Putin minaccia la Polonia: “Un attacco alla Bielorussia sarebbe un atto contro di noi”

Vladimir Putin ha lanciato un nuovo avvertimento. Rivolgendosi alla Polonia il presidente russo ha detto che un attacco alla vicina Bielorussia significherebbe una “aggressione” alla Russia, dopo che Varsavia ha annunciato il dispiegamento di unità militari alla frontiera. La Polonia, infatti, prevede di spostare più truppe verso est, verso il confine con la Bielorussia. L’annuncio è arrivato dal governo polacco tra i timori per la presenza di unità della Wagner nel Paese vicino. Ufficialmente non sono stati forniti numeri. L’agenzia Pap ha riportato la notizia. Nel corso di una riunione del Consiglio di Sicurezza della Russia, Putin ha definito ” un gioco molto pericoloso” i supposti piani di Polonia e Lituania di organizzare un raggruppamento di forze regolari il cui obiettivo sarebbe “occupare” parte della Ucraina. “Scatenare un’aggressione contro la Bielorussia significa scatenare un’aggressione contro la Federazione Russa. Risponderemo a questo con tutti i mezzi a nostra disposizione” ha aggiunto il presidente russo.

Putin cita Stalin e incontra Lukashenko

Lo “zar” ha dato una versione abbastanza soggettiva della storia, affermando che “I territori occidentali della Polonia sono un dono che i polacchi hanno ricevuto da Stalin. I nostri amici di Varsavia se ne sono dimenticati, glielo ricorderemo”. Il presidente della Bielorussia, Aleklander Lukashenko, sarà domani in visita a Mosca dall’amico russo per rinsaldare il cosiddetto Stato dell’Unione, quell’organismo sovranazionale che cela l’annessione de facto di Minsk a Mosca.In mezzo a tutto questo c’è la Wagner, che si trova per l’appunto in Bielorussia e addestra gli uomini dell’esercito di Minsk. Malgrado questa apparente ritrovata centralità dei «musicisti», il direttore della Cia William Burns è convinto che Putin stia soltanto prendendo tempo. Secondo Burns é pronta la vendetta “da servire fredda su Evgeny Prigozhin, capo della Wagner. Se fossi Prigozhin, non licenzierei il mio assaggiatore di cibo” ha detto Burns, ripetendo sostanzialmente le parole dette da Biden la scorsa settimana.