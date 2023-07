Pace fatta fra Putin e il capo di Wagner? Alle aziende di Prigozhin 9 appalti statali per 1 miliardo di rubli

C’è chi intravede, dietro agli appalti statali russi per un miliardo di rubli vinti dalle aziende di Prigozhin, la prova che il capo dellaWagner e il presidente russo Vladimir Putin hanno raggiunto, se non la pace, perlomeno un accordo di non belligeranza, magari siglato proprio attraverso un do tu des economico.

L’Osint, ovvero l’Open Source INTelligence fa proprio questo: ricerca e recupera qualsiasi informazione e dato da fonti pubbliche su un individuo o un’organizzazione per poi darlo in pasto agli analisti che ne traggono le conclusioni.

Ed è, appunto, quello che è stato fatto con le aziende legate a Evgheny Prigozhin scoprendo che hanno vinto nove commesse del governo russo per 1,06 miliardi di rubli, l’equivalente di 11,7 milioni di dollari, dal giorno della rivolta il mese scorso, ha scoperto l’emittente televisiva Rtvi.

I contratti sono relativi al catering di diverse istituzioni russe e sono stati tutti firmati dopo il 24 giugno scorso.

All’azienda Prodfutservis LLC è andato il contratto più lucroso, 705 milioni di rubli, per fornire i pasti delle scuole pubbliche della cittadina di Mytishchi, a nord di Mosca, per il biennio 2023-2025.

Altri appalti sono invece per rifornire i pasti a ospedali, cliniche e campi estivi per bambini.