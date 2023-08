«Hai guardato la mia ragazza», colpisce un 75enne con un pugno in faccia: emorragia cerebrale

Un pugno in faccia a un 75enne davanti a un bar di Altopascio, in provincia di Lucca. L’anziano si accascia e viene portato in elosoccorso in codice rosso all’ospedale di Cisanello. Ha un trauma cranico con una vasta emorragia cerebrale. Il motivo dello scontro, uno sguardo alla ragazza dell’aggressore. Come riporta La Nazione, un trentenne si è presentato dai carabinieri che sosteneva di essere l’aggressore. Ma secondo i militari, il giovane starebbe coprendo un parente. Le forze dell’ordine sono dunque sulle tracce di quello che ritengono il vero aggressore, che è subito fuggito dopo il pugno. Dovrà rispondere di lesioni gravissime o, nell’ipotesi peggiore, di omicidio preterintenzionale.

Il pugno in faccia all’anziano seduto al bar

L’aggressore – come riporta La Nazione – è ricercato dai carabinieri che hanno acquisito le telecamere di videosorveglianza della zona. Il tutto ha avuto luogo alla presenza di testimoni. Secondo la ricostruzione riportata dal quotidiano, il 75enne – ex commerciante in pensione – si è recato al bar per fare due chiacchiere con gli altri avventori. Mentre era seduto all’esterno del bar, un giovane si è fermato lì davanti con la sua auto e ha fatto salire la fidanzata. Ha percorso pochi metri di strada per poi subito fermarsi.

La vittima sottoposta a un delicato intervento chirurgico

È sceso dalla vettura, è tornato indietro a piedi urlando all’uomo: «Perché guardi la mia ragazza?». A quel punto è partita l’aggressione, con un pugno in faccia, direttamente alla tempia, che ha fatto crollare a terra il 75enne. È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso perché le condizioni erano gravi. La vittima è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per ridurre il trauma cranico e l’emorragia cerebrale.