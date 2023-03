Violenta aggressione fuori da una discoteca: daspo “Willy” per uno straniero a Perugia

La Polizia di Perugia ha emesso un provvedimento di Daspo “Willy” nei confronti di un giovane straniero. Lo scorso mese di febbraio, il 23enne si era reso protagonista di una violenta aggressione ai danni di una coppia, nei pressi di un locale di pubblico spettacolo a Perugia. Il giovane, infatti, dopo aver importunato un coetaneo, aveva aggredito due ragazzi che erano intervenuti in difesa di quest’ultimo.

L’aggressione a Perugia e il daspo Willy, c’era un precedente

Dalle verifiche sul 23enne è emerso, inoltre, che, lo scorso mese di gennaio, aveva agito allo stesso modo nei pressi di un altro locale di pubblico spettacolo in città. Circostanza che aveva portato il questore di Perugia a emettere nei suoi confronti un provvedimento di Daspo “Willy”. Il secondo episodio ha poi indotto gli operatori della Divisione Anticrimine della Questura ad avviare il procedimento finalizzato all’adozione di una nuova misura di prevenzione personale.

L’allarme tra i clienti della discoteca

Infatti, in considerazione dei precedenti, delle modalità con cui si erano svolti i fatti e dell’allarme sociale creato tra i clienti del locale, il questore della Provincia di Perugia ha ritenuto la condotta tenuta dal giovane tale da determinare una situazione di grave pericolo e turbativa dell’ordine e la sicurezza pubblica. Per questi motivi, al fine di tutelare tutte le persone che sono solite frequentare quei luoghi ed evitare che possano diventare teatro di nuovi scontri, il 23enne è stato raggiunto da un provvedimento di Daspo. Al destinatario della misura, per la durata di due anni, sarà vietato l’accesso al locale di pubblico spettacolo nei pressi del quale è avvenuta l’aggressione, nonché lo stazionamento nelle immediate vicinanze.