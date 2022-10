Perugia: alla guida con tasso alcolemico 7 volte superiore al limite, aggredisce gli agenti

Aveva un tasso alcolemico sette volte superiore al limite. Una segnalazione ha messo in moto i poliziotti di Perugia nel quartiere di Monteluce. Un uomo, in seguito a un sinistro stradale, stava barcollando ai margini della strada in evidente stato di ebbrezza. Gli operatori, giunti sul posto, dopo aver individuato l’uomo – classe 1960 – hanno constatato che era andato ad impattare contro alcuni veicoli parcheggiati lungo la strada.

Tasso alcolemico alto, l’aggressione agli agenti

Dopo averlo avvicinato per verificare se avesse bisogno dell’intervento dei sanitari, gli agenti hanno notato che l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. Il 62enne, infatti, sin da subito ha tenuto un comportamento aggressivo nei confronti degli agenti, minacciandoli e insultandoli.

Il 62enne aveva perso il controllo del veicolo

Dagli accertamenti è emerso che il 62enne, verosimilmente a causa dell’elevato tasso alcolemico, aveva perso il controllo del veicolo andando a finire contro alcune autovetture parcheggiate. Con l’ausilio di personale della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi dell’incidente stradale, è stato possibile sottoporre l’uomo alla prova alcoltest. Hanno verificato che aveva un tasso alcolemico 7 volte superiore al limite consentito.

Resistenza, minacce e oltraggio a Pubblico ufficiale

Il 62enne è stato poi accompagnato presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia per ulteriori accertamenti. Al termine dei rilievi, gli agenti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria l’uomo per i reati i reati di resistenza, minacce e oltraggio a Pubblico Ufficiale.