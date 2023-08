Guerra in Ucraina, Zelensky:” La Russia senza navi a fine conflitto”. Nuove armi Usa per Kiev

Se la Russia continuerà a bloccare il Mar Nero, lanciando attacchi, l’ Ucraina farà altrettanto e alla fine della guerra Mosca potrebbe ritrovarsi senza navi. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista rilasciata ai media sudamericani, tra cui La Nacion. “La Russia ha bloccato il Mar Nero, le nostre acque territoriali, sparando, bloccando, non dando possibilità di trasporto marittimo, né di navi con cereali. Ecco perché l’Ucraina deve dimostrare che ha il diritto di importare ed esportare prodotti nelle proprie acque territoriali – ha detto Zelensky – perché se c’è un blocco, l’ Ucraina deve trovare un altro modo per porre fine a ciò che accade nelle nostre acque. Se continuano ad attaccare, non abbiamo tante armi, ma se continuano a sparare alla fine della guerra potrebbero ritrovarsi senza navi” ha aggiunto il presidente ucraino.

Blixen conferma sostegno americano all’Ucraina

Intanto, Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Nel corso del nostro colloquio abbiamo discusso di nuovi passi per ampliare il sostegno globale alla Formula di pace e delle soluzioni per espandere le uscite di grano – ha scritto Kuleba su Twitter – ho ringraziato gli Stati Uniti per tutta l’assistenza fornita e ho sottolineato la necessità di rafforzare le capacità a lungo raggio dell’Ucraina fornendo Atacms”.

Il capo delle forze armate di Kiev:” Create le condizioni per l’avanzata”

Sempre sul fronte ucraino, Il capo delle Forze Armate, Valerii Zaluzhnyi, ha reso noto di aver parlato delle operazioni al fronte e delle esigenze di Kiev in termini di “armamenti e munizioni” con il capo degli Stati Maggiori Riuniti Usa, Mark Milley . Zaluzhnyi, riporta la Cnn, ha riferito di aver detto a Milley che le forze ucraine stanno creando “passo dopo passo le condizioni per avanzare” nel sud. “I nostri soldati stanno facendo del loro meglio – ha fatto sapere il generale ucraino – Il nemico sta effettuando azioni di assalto in varie direzioni, ma senza successo”. In particolare, ha aggiunto, “le azioni del nemico hanno l’obiettivo di distogliere le forze ucraine da altre aree specifiche al fronte”.