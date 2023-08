Vip rossi contro Gualtieri, la lista si allunga, Gasmann: “Offensivo sul degrado di Roma” (video)

«Caro sindaco, mi sono rivolto spesso alla sua giunta per mettere attenzione sul degrado di Roma. Lei capisce che ora, con la città in queste condizioni, postare video di una decina di lavoratori dell’Ama che tagliano l’erba sia offensivo per chi la città la abita?». Così Alessandro Gassmann in un tweet si rivolge a Roberto Gualtieri che da alcuni giorni sui social, con l’hasthag #OgniGiornoPerRoma, sta raccontando l’impegno dell’amministrazione per la pulizia della città.

Anche Gasmann contro Gualtieri sulla gestione dei rifiuti

Una situazione disastrosa quella dei rifiuti nella Capitale che, già nei giorni passati, aveva registrato una video denuncia di Sabrina Ferilli dalla centralissima via Cola di Rienzo aveva documentato la situazione. La popolare attrice romana ha mostrato il degrado della zona, posando con un migrante, pagato da lei per raccogliere la sporcizia sul marciapiede.

Roma 21 Agosto 2023. Parco della resistenza. Da oggi pubblicherò tutto ciò che va e che non va della mia città. Lo faccio per rispetto di Roma e della mia persona. #orabasta @Roma @gualtierieurope pic.twitter.com/KzJDaBBdJt — anna foglietta (@anna_foglietta) August 21, 2023

Foglietta al sindaco Gualtieri: “Per quale ragione la mia città è in questo stato vergognoso?”

La protesta degli artisti, tutti dichiaratamente di sinistra, registra in queste ultime ore anche la protesta di Anna Foglietta. “Questo video l’ho girato pochi minuti fa. Si tratta di un parco del centro. Ogni giorno postero’ quello che va e che non va della mia città”. Lo faccio per rispetto nei confronti della mia persona e di Roma. #orabasta”. Sul suo profilo Instagram l’attrice Anna Foglietta ha annunciato ieri la sua scesa in campo come impegno civile per denunciare le situazioni di degrado nella Capitale, segnalando quello che non va tramite video che pubblichera’ sui social. E inizia, come spiega in un altro post (con video) su Twitter, dal Parco della resistenza.

Una denuncia che aveva raccolto l’immediata risposta dell’assessore Sabrina Alfonsi: “Cara Anna, adesso quella porzione di verde è di nuovo pulita – ha risposto a breve giro di post – come lo è anche il resto del parco, già oggetto di interventi vari e di sfalcio 10 giorni fa. Cara Anna, stai tranquilla, l’Amministrazione sta combattendo con convinzione contro il degrado”.

Una celerità d’intervento che ha sollevato più di una protesta social: serve la protesta del Vip (magari di sinistra) per pulire le strade di Roma?