Giornata mondiale della gioventù, il Papa è a Lisbona. Un milione di ragazzi attesi in Portogallo

La giornata mondiale della gioventù di domenica prossima a Lisbona, la cui fase preliminare è iniziata ieri, ha avuto oggi un momento significativo con l’arrivo di Papa Francesco nella capitale lusitana. “Animato dalla gioia di ritrovarmi con i giovani provenienti da ogni parte del mondo, auspico che, spinti dalla fede e desiderosi di alzarsi e mettersi in cammino essi attingano forza dall’incontro con Cristo e siano incoraggiati nella ricerca della verità e del senso della vita” ha scritto il Pontefice in un telegramma al presidente Mattarella che gli aveva augurato un buon viaggio. “Pellegrino della speranza in Portogallo, prego e spero che questo Paese dal cuore giovane continui a farlo andare al largo verso orizzonti di fraternità; Lisbona, città dell’incontro, ispira modi di affrontare insieme le grandi questioni dell’Europa e del mondo” ha scritto Bergoglio nel registro della visite al palazzo presidenziale portoghese. Un milione il numero di giovani previsti per domenica che arriveranno da tutto il mondo , con l’Italia capofila insieme alla Spagna.

Italiani in maggioranza alla giornata mondiale della gioventù

Sono 354mila i pellegrini registrati e più di 25mila volontari alla Giornata mondiale della gioventù di 140 Paesi del mondo. I dati sono stati diffusi ieri, in una conferenza stampa. I Paesi più rappresentati sono la Spagna con 77.224 pellegrini; seguono, in seconda posizione, l’Italia con 65 mila giovani, il Portogallo con 43.742 e la Francia con 42.482. Hanno voluto essere presenti anche 688 vescovi di tutto il mondo, di cui 30 cardinali. Dall’Italia sono arrivati ​​109 presuli, dalla Spagna 70, dalla Francia 65, dagli Stati Uniti 61 e dal Portogallo 3.

Oltre seicento eventi previsti

La Gmg Lisbona 2023 dispone di 1.626 alloggi pubblici, con una capacità di 294.151 pellegrini, e 8.831 sono le famiglie che hanno aperto le porte delle loro case per accogliere 28.618 pellegrini. Per quanto riguarda il cibo, sono 1.800 le strutture di ristorazione che hanno aderito alla Gmg consentendo la distribuzione di circa 2,7 milioni pasti convenzionati. Per quanto riguarda il Festival della Gioventù, si contano più di 600 eventi con più di 2.500 partecipanti in 90 località. Ma la Gmg si è prefissata anche una missione “green”: 17.980 sono gli alberi piantati e dedicati alla Gmg Lisbona 2023.Una imponente macchina organizzativa ha reso possibile la realizzazione di un evento con numeri di questa portata.