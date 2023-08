Ferragosto al museo: dal Colosseo agli Uffizi, i numeri del successo. Sangiuliano: “Segno che lavoriamo bene”

Ferragosto culturale per un gran numero di italiani e non solo, che in questa giornata hanno affollato musei e siti archeologici, facendo tirare al ministero della Cultura un bilancio decisamente positivo. Il sito più visitato, con 24.191 ingressi in una sola giornata, si conferma il Colosseo, dove ieri si è recato lo stesso ministro Gennaro Sangiuliano per ringraziare i lavoratori e le lavoratrici. Se poi si allarga lo sguardo al fine settimana, i visitatori dell’Anfiteatro Flavio sono stati 95.853.

Sangiuliano: “Numeri rilevanti, stiamo facendo un buon lavoro”

”I nostri musei sono una ricchezza della Nazione, rafforzano l’identità e la consapevolezza della nostra storia. Sono parte essenziale della bellezza che l’Italia offre ai propri cittadini e al mondo. Ogni museo è un’esperienza culturale che merita di essere vissuta. Questi numeri così rilevanti confermano che stiamo facendo un buon lavoro”, ha detto Sangiuliano, ringraziando “in primo luogo chi, in questi giorni di vacanza, ha lavorato per garantire la fruibilità dei siti”.

Mollicone: “Sistema museale generatore di narrazione e immaginario”

Il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, ha poi sottolineato che ”il sistema museale non è solo un’infrastruttura culturale, ma generatore di narrazione e immaginario internazionale”. “I dati di Ferragosto confermano il buon lavoro del ministro Sangiuliano e della struttura del ministero della Cultura dopo le ridicole polemiche dello scorso anno”, ha aggiunto l’esponente di FdI, sottolineando che “con la riforma dei musei e i nuovi direttori svilupperemo una nuova strategia culturale come da programma di FdI, che non vedrà solo la valorizzazione delle opere nei depositi per i prestiti della diplomazia culturale e nuove esposizioni ma anche l’integrazione con la valorizzazione e la narrazione grazie alla rievocazione storica, i cui fondi sono stati triplicati grazie a un emendamento a mia prima firma, e all’integrazione con il circuito delle dimore storiche che per la prima volta hanno visto nascere un fondo per i beni culturali privati, che potenzieremo”.

Il Ferragosto di musei e siti archeologici: i numeri del successo

Nel dettaglio nel giorno di Ferragosto i siti più visitati sono stati: Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 24.191; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 13.707; Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 13.305; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 9.974; Pantheon 6998; Galleria dell’Accademia di Firenze 6.862; Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo 4.709; Villae – Villa d’Este 3.802; Reggia di Caserta 3.755; Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 3.146; Musei Reali di Torino 2.079; Galleria Borghese 1.930; Grotta Azzurra 1.831 e Parco archeologico di Ercolano 1.740.

Se poi si considera l’intero fine settimana lungo che è andato da sabato a martedì i numeri sono: Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 95.853; Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 62.269; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 53.257; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 35.351; Pantheon 29.034; Galleria dell’Accademia di Firenze24.415; Reggia di Caserta 18.470; Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo 17.984; Villae – Villa d’Este 12.438; Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 9.374; Reggia di Venaria 8.280; Galleria Borghese 7.720; Parco archeologico di Ercolano 7.015; Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum 6.887; Musei Reali di Torino 6.683; Museo storico e il Parco del Castello di Miramare – Museo storico 6.286.