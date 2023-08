Sangiuliano convoca i direttori generali a Ferragosto. La Rete si scatena: hanno certe facce…

Vertice al ministero e poi pranzo leggero, offerto proprio da lui, prima di andare al Colosseo, già preso d’assalto dalla mattina presto da centinaia di turisti: è questo il Ferragosto del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha riunito a via del Collegio Romano, come aveva preannunciato lo scorso 24 aprile, i direttori generali per fare il punto della situazione delle attività in corso.

«Qualche anno fa i giornali titolavano sulla beffa di Ferragosto, quando i turisti trovavano chiuso qualche sito culturale – ha ricordato Sangiuliano-. Questo oggi non accade più perché quasi tutti i musei sono aperti e garantiamo ai tanti turisti italiani e stranieri la fruibilità delle bellezze del nostro patrimonio che rappresentano la geografia identitaria della nostra Nazione», ha aggiunto il ministro

Iniziata alle 11 al @MiC_Italia la riunione con i Direttori generali per fare il punto sul lavoro svolto in questi mesi al Ministero e pianificare le prossime attività. pic.twitter.com/5oqF5DWPC6 — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) August 15, 2023

Sangiuliano convoca i dirigenti a Ferragosto:il 25 aprile erano (quasi) tutti in ferie

Un incontro iniziato alle 11 e durato oltre due ore, dato che ognuno dei presenti ha preso la parola per tracciare un quadro del proprio settore di competenza e del lavoro da svolgere nei prossimi mesi, anticipando proposte e progetti. Presenti, i sottosegretari Gianmarco Mazzi e Vittorio Sgarbi, il segretario generale Mario Turetta, il direttore generale Unità di Missione per l’attuazione del Pnrr, Angelantonio Orlando, il direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Luigi La Rocca, il direttore generale Biblioteche e Diritto D’autore, Paola Passarelli, il direttore generale Bilancio, Paolo D’Angeli, il direttore generale Cinema e Audiovisivo, Nicola Borrelli, il direttore generale Musei, Massimo Osanna, il direttore generale Organizzazione, Marina Giuseppone, il direttore generale Spettacolo, Antonio Parente, il direttore generale Educazione e Ricerca, Andrea De Pasquale, il soprintendente Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma Daniela Porro, il direttore del Parco Archeologico del Colosseo Alfonsina Russo, il direttore del Museo Nazionale Romano, Stephane Verger, il direttore del Vittoriano e Palazzo Venezia, Edith Gabrielli, il direttore della Galleria Borghese, Francesca Cappelletti, il direttore della Pinacoteca di Brera James Bradburne.

«Sono venuto qui per stringere la mano alle donne e agli uomini che oggi lavorano al Colosseo e che rappresentano le migliaia di lavoratrici e lavoratori che stanno prestando la loro opera in tutti i musei italiani e che ne garantiscono l’apertura”, ha detto il ministro nel corso della vistitaall’Anfiteatro Flavio per visitare la mostra “Gladiatori nell’Arena. Tra Colosseo e Ludus Magnus”. Il ministro ha poi fatto tappa al Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano.

Sui social si sono scatenati i commenti: «Così a naso @lefrasidiosho ha già pronti 6/7 meme», commenta un utente su X, mentre un altro ironizza: «Vedo delle facce…». Particolarmente salace anche il post di un altro follower: «Attorno a quel tavolo, Maria, della quale celebriamo l’Assunzione, deve essere stata invocata col pensiero più volte».

La lettera del ministro inviata ai direttori generali il 27 aprile

«Gentili direttori – si legge nella lettera -, ho riscontrato come molti di voi, tranne qualche lodevole eccezione, fossero in ferie lunedì 24 aprile, giornata di ponte verso la Festa della Liberazione. Fermo restando che le ferie sono un diritto intangibile, vi faccio osservare che la peculiarità del nostro Ministero, le cui attività trovano particolare riscontro proprio in occasione di queste festività, suggerirebbe una puntuale presenza proprio in questi giorni. Per capirci – prosegue Sangiuliano –, è come se le Forze dell’Ordine andassero in ferie quando la città si svuota per le vacanze estive». La conclusione è degna di un finale “pirotecnico“. Eccola: «Con l’occasione – chiosava la lettera di Sangiuliano convocando i vertici per Ferragosto – vi preannuncio che il 15 agosto p.v., alle ore 13.00, siete tutti invitati da me per un pranzo di lavoro. È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti».