Femminicidio in Alto Adige: 21enne uccisa dall’ex, che tenta la fuga. La sparatoria con i carabinieri

Ennesimo femminicidio. Stavolta è capitato a Silandro, in provincia di Bolzano, dove una giovane donna di 21 anni è stata uccisa a coltellate dal suo ex. A denunciare la scomparsa della vittima, Celine Frei Matzohl di Corces, – dipendente dell’hotel Maria Teresa a Silandro e per un consorzio agricolo – erano stati i genitori nella prima mattinata di domenica: della figlia si erano perse le tracce da i sabato e il padre e la madre, non avendola vista rincasare aveva dato l’allarme attivando i carabinieri del posto. Quindi la tragica scoperta. Non ci è voluto molto perché i militari raggiungessero, nella piccola località della val Venosta, l’abitazione dell’ex fidanzato della ragazza, in via Molini a Silandro: un uomo di origini turche di 28 anni che nel frattempo si era dato alla fuga.

21enne trovata morta nell’appartamento dell’ex

Nell’appartamento i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita della ragazza. Il medico legale intervenuto sul posto avrebbe poi accertato che si trattava di morte violenta. Poco distante dalla vittima sarebbe anche stata rinvenuta la presunta arma del delitto: un coltello. La morte della 21enne risalirebbe alla giornata di sabato. Era scattta la caccia all’uomo nel piccolo centro e al termine di un inseguimento e di una sparatoria, l’uomo è stato individuato e fermato. I militari si erano messi sulle sue tracce. La cattura intorno alle 17 a Passo Resia.

La sparatoria e la cattura

L’uomo si trovava a bordo della sua Ford Fiesta – ricostruisce il Corriere della Sera- mentre tentava di raggiungere l’Austria. Ne era nato un inseguimento: il sospettato ha provato a scappare e un carabiniere lo ha fatto finire fuori strada, sparando contro la vettura e colpendo le gomme. «Siamo sotto shock ancora non riusciamo a credere a quello che è successo», ha detto all’Ansa il sindaco di Silandro, Dieter Pinggera. «Cedo sia la prima volta che succede qualcosa del genere nella nostra comunità. Io personalmente non ricordo in tutta la mia vita di aver saputo di un omicidio». L’aggressore è ora in stato di fermo e deve rispondere del femminicidio dell’ex fidanzata. Indaga la Procura di Bolzano. (foto dal profilo social della ragazza, pubblicata dall’Ansa)