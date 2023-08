Donna fermata per un controllo e uccisa, la polizia del Colorado diffonde il video: “Era armata”

Arriva un ennesimo video sconvolgente di una morte per mano degli agenti, negli Stati Uniti: a finire nella bufera stavolta la polizia del Colorado. Questo video registrato dalla telecamera indossata da un agente di polizia del Colorado ha documentato l’esatto momento in cui Alysha Duran, 46 anni, è stata freddata a colpi di pistola.

Un’altra morte che ha sconvolto l’America

La polizia di Westminster, in Colorado, afferma che la donna ha preso una pistola dal cruscotto quando un agente si è avvicinato alla sua auto mentre era ferma sul lato sbagliato della strada il 25 luglio. Il poliziotto in preda al panico si è immediatamente precipitato dietro la sua macchina dopo aver notato l’arma da fuoco, che non si vede nel filmato, urlando “cosa hai lì dentro?” prima di aprire il fuoco dopo pochi secondi.

Il rapporto ufficiale della polizia del Colorado

Questo il rapporto ufficiale della polizia del Colorado: «Il 25 luglio 2023, mentre era di pattuglia di routine, l’agente N. Adams ha visto un SUV argentato fermo nella corsia di svolta in direzione est sull’88th Avenue, poco prima di Lamar Street. Il SUV era rivolto a ovest mentre era parcheggiato nella corsia di traffico in direzione est. L’agente N. Adams ha contattato l’unico occupante del SUV, che era la 46enne Alysha Duran. Non c’era nessun altro nel SUV. Dopo diversi tentativi di parlare con Duran, ha estratto una pistola, l’agente N. Adams ha tentato di afferrare il braccio di Duran e poi si è disimpegnato, ha estratto la sua pistola e ha sparato a Duran, colpendola a morte».

Al momento dell’incidente, il capo della polizia di Westminster Cheri Spottke ha detto che una pistola è stata successivamente trovata nell’auto della donna e che l’agente che ha sparato lavorava nella forza da più di 20 anni, secondo 9News . “Comprendiamo che incidenti di questa natura colpiscono profondamente i nostri cittadini, familiari e dipendenti”, afferma la dichiarazione del dipartimento. “È importante ricordare che queste situazioni sono complesse e spesso comportano decisioni difficili prese in una frazione di secondo dai nostri agenti”.