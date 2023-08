Don Coluccia torna a Tor Bella Monaca. Con lui anche Colosimo: “Sono qui per dire che non è solo”

Il gip di Roma ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere, per Sergio Del Prete, il 28enne che martedì sera ha tentato di investire con lo scooter il prete antimafia don Antonio Coluccia a Tor Bella Monaca e già noto per fatti di droga. L’uomo è indagato per tentato omicidio e porto d’armi abusivo nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Roma, affidata al pm Antonio Clemente. Il fascicolo a piazzale Clodio è stato aperto dopo che è arrivata una prima informativa della Polizia Stato che indaga sulla vicenda. Nello zaino di Del Prete sono stati trovati anche una mannaia e un martello.

La decisione del Gip sulla custodia cautelare di Del Prete

Il Gip, però secondo quanto riferito dal difensore di Del Prete, l’avvocato Roberto Calai, ha ritenuto che “difettano elementi oggettivi per ritenere integrato il tentato omicidio” e ha confermato il carcere in relazione alle altre accuse di lesioni, violenza e minacce ai danni degli agenti.

Colosimo a Tor Bella Monaca con don Coluccia: “Sono qui per dire che non è solo”

Intanto oggi don Coluccia, che ieri è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal premier Meloni, è tornato a Tor Bella Monaca, dove è stato accompagnato, tra gli altri, dalla presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo. “Don Coluccia è ognuno dei ragazzi che non si arrende e spera in un futuro diverso, lontano dalla droga, dalla malavita e dal malaffare. A lui siamo grati per il lavoro svolto che, attraverso la sua voce, ha dato speranza a centinaia di giovani”, ha scritto su X Colosimo, sottolineando che “io sono qui oggi per dire che don Coluccia non è solo e lo Stato continuerà a fare la sua parte per sradicare il male e la paura”. A Tor Bella Monaca con don Coluccia c’era anche il sindaco Roberto Gualtieri e il presidente del Municipio VI, Nicola Franco di FdI.