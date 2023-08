Cinghiale assalta e divora la sella di uno scooter a Genova. “Pazzesco, lo spacca” (video)

Un cinghiale, con alcuni cuccioli, ha assaltato in pieno giorno uno scooter a Genova nella zona dei Camaldoli di San Fruttuoso. L’ungulato è stato filmato da un residente e il video ha fatto rapidamente il giro della Rete, sollevando diverse polemiche. Il cinghiale ha cercato di aprire, attratto forse da odore di cibo, sottosella e bauletto arrivando a distruggere il sellino a morsi. Il mezzo era regolarmente parcheggiato a bordo strada, di fianco al capolinea di un bus di linea, insomma una zona di passaggio in piena città.

https://www.youtube.com/watch?v=PsbnFyAL_0A

Il cinghiale di Genova è solo l’ultimo della lunga lista estiva

“Si stanno mangiando lo scooter…Sta strappando lo scooter a morsi. Non mi avvicino perchè ha i cuccioli, puo’ diventare pericoloso…. Sta spaccando tutto…Se tira giù lo scooter lo spacca…” – è il commento di qualcuno che riprende attonito la scena da distante. Non è il primo caso nella città ligure, già diversi episodi con protagonisti i cinghiali sono stati segnalati sui social.

Il Comune di Genova ha attivato un numero speciale per la segnalazione di cinghiali. Ma è in tutta la penisola che si registrano invasioni di cinghiali nei centri cittadini. Gli ultimi episodi riguardano il 16 agosto, quando una donna di Pavia è stata ferita dall’assalto di un cinghiale e il 13 agosto ad Ancona, dove una ragazza in motorino è stata ferita nell’impatto con uno degli ungulati che scorrazzavano in mezzo alla strada.

Sempre ad Ancona ha fatto scalpore l’incontro ravvicinato tra un branco di cinghiali e un lupo: a farne le spese un cucciolo di cinghiale, sbranato tra le auto in sosta. Anche questo video è divenuto rapidamente virale sui Social network.