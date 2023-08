Champions: per il Napoli è subito Real. L’Inter ritrova il Benfica, il Milan l’ex-Donnarumma.

Cominciato il campionato, riprendono anche le coppe europee, a partire ovviamente dalla Champions League, l’antica Coppa dei Campioni, probabilmente l’appuntamento calcistico più seguito dopo il Mundial. Oggi, a Montecarlo, la Uefa ha proceduto al sorteggio per gli abbinamenti della prima fase a gironi. Tra le squadre italiane, chi sorride meno è il Milan, che nel Gruppo F si dovrà misurare con Paris Saint Germain, Borussia Dortmund e Newcastle.

Oggi il sorteggio Champions a Montecarlo

Un girone all’apparenza molto duro, con i rossoneri di Stefano Pioli che dovranno sfoderare tutta la loro esperienza europea (hanno conquistato sette volte il massimo trofeo continentale) anche per sfuggire all’inesorabile “legge dell’ex“, visto che tra i francesi milita Gigio Donnarumma e tra gli inglesi Sandro Tonali. Più abbordabile il percorso verso la seconda fase per l’altra metà di Milano, con i vicecampioni d’Europa dell’Inter che se la vedranno nel Gruppo D con Benfica (già affrontato e superato ai quarti della scorsa edizione), Salisburgo e Real Sociedad. Il sogno dei ragazzi di Simone Inzaghi è quello di tornare in finale, in programma nel 2024 a Wembley, e semmai vincerla.

C’è anche la Lazio: se la vedrà con l’Atletico di Madrid

I campioni d’Italia del Napoli, reduci da un’entusiasmante Champions disputata la scorsa stagione, giocheranno nel Gruppo C con il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti e poi con Braga e Union Berlino, avversari – questi ultimi due – che almeno sulla carta non fanno paura. L’altra squadra di Madrid, l’Atletico di Simeone, è invece l’ostacolo più ostico per la Lazio nel Gruppo E, ma occhio anche a Feyenoord e Celtic. Gli altri gruppi: Bayern Monaco, Manchester United, Copenhagen e Galatasaray compongono il Gruppo A; Siviglia, Arsenal, Psv e Lens il Gruppo B; i campioni in carica del Manchester City, il Lipsia; la Stella Rossa di Belgrado e lo Young Boys il Gruppo G; il Barcellona, il Porto, lo Shakhtar Donetsk e l’Anversa il Gruppo H.