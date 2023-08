Botte alla fidanzata: arrestato ex di Uomini e donne. Lo staff della De Filippi: c’è stato solo 2 puntate

Per le botte e le minacce di morte alla fidanzata appena 19enne, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri di Cattolica (Rimini) un ex corteggiatore di Uomini e donne. Si chiama Marco Arduini ha 45 anni ed è originario di Roma.

Arduini, che alcuni anni fa ha partecipato al programma televisivo condotto da Maria De Filippi, nel ruolo di corteggiatore e a cui un noto settimanale aveva dedicato una lunga intervista fotografica, è in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani. I reati ipotizzati sono maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni.

Marco Arduini, 45 anni, è romano ma vive a Cattolica

Come ricostruisce il Corriere di Bologna, la vittima ha appena 19 anni ed era ancora iscritta alle scuole superiori in un istituto della Provincia di Rimini. Per mesi Arduini l’avrebbe aggredita verbalmente, ma anche a calci e pugni. Una volta le aveva tirato i capelli buttandola a terra e presa a puglni sulle braccia e sulla schiena. «Ti spacco la faccia, ti cavo gli occhi, stasera va a finire male!», le aveva urlato in una occasione. E poi ancora morsi sul viso e minacce con coltelli e cinture. «Ti sfiguro, quando andrai in giro nessuno ti riconoscerà». E ancora, innumerevoli volte si era presentato di fronte all’istituto scolastico frequentato dalla ragazza per poi pedinarla e tagliarle la strada.

La vittima e l’ex di Uomini e donne lavorano in un noto hotel di Riccione

Entrambi lavoravano in un noto hotel di Riccione, tra i più lussuosi della Perla. Anche qui si sarebbero consumate le violenze, con calci e strette al collo. In un’occasione Arduini avrebbe attaccato spalle al muro la fidanzata. L’episodio più violento, compatibile come altri con il reato di evasioni: il quarantacinquenne l’avrebbe afferrata per il collo e sollevata verso l’alto provocandole la fuoriuscita di sangue dal naso.

La precisazione di Uomini e donne: Arduini fu allontanato dopo due puntate nel 2017

Tuttavia, la produzione ha voluto fare una precisazione tramite un tweet pubblicato da Elisabetta Soldati, responsabile dell’ufficio stampa dei programmi di Maria De Filippi. “A proposito di U&D, storico programma in onda da oltre 20 anni a cui hanno partecipato oltre 100 mila persone comuni, il signor Marco Arduini risulta in sole 2 puntate nel 2017 e alla sua seconda partecipazione venne allontanato”. La produzione di Uomini e Donne ci tiene quindi a prendere le distanze da quanto accaduto, ricordando che dopo due sole apparizioni Arduini era stato allontanato dal programma a causa del suo comportamento, e chiede che il nome della trasmissione non venga accostato a questa triste vicenda.