Bignami posta il video che smaschera la Schlein: “Aveva le deleghe sul clima. Ecco la prova”

Galeazzo Bignami non gliene fa passare una ad Elly Schlein. «Gli emiliano-romagnoli lo sanno bene quali erano le tue funzioni e che cosa non hai fatto». Torna all’attacco della segretaria del Pd il viceministro alle Infrastrutture di Fratelli d’Italia in un video postato sulle sue pagine social. Da settimane sta facendo una preziosa operazione-verità sull’alluvione della Regione guidata da Bonaccini. La segretaria del Pd ha sempre negato di essersi occupata di clima. La realtà è diversa. Alle elezioni regionali di gennaio 2020 Schlein si era candidata con la lista “Emilia-Romagna coraggiosa, ecologica, progressista” a sostegno di Bonaccini: con oltre 20 mila preferenze era risultata la candidata più votata. Anche in virtù di questo successo, a febbraio 2020 Bonaccini la n ominò vicepresidente dell’Emilia-Romagna; chiedendole «un impegno diretto nell’ambito delle politiche di welfare e nel coordinamento di un nuovo Patto per il clima».

Bignami: “Schlein parlava di un grande piuano contro il dissesto idrogeologico”

Bignami smaschera la Schlein attraverso le stesse parole della segretaria dem. Nel video pubblicato sui suoi social mostra un vecchio spot elettorale dell’attuale segretaria Pd. In esso Schlein parla tra le altre cose di un “grande piano contro il dissesto idrogeologico”. Parlava di prevenzione, di rilancio del lavoro nel settore. “La prevenzione costa meno dell’emergenza”, diceva nello spot. A prescindere dalle promesse non mantenute, negare che avesse quelle deleghe significa avere la faccia di bronzo. Soprattutto quando il sito della regione stesso si assume il compito di smentirla. E meno male che la sinistra accusava il viceministro di essere ‘un Bignami di falsità’… “Il Pd dice che lei non aveva alcuna competenza. E che non avesse competenze è chiaro, ma aveva quelle deleghe», ironizza il viceministro. «Noi vorremmo fare una domanda a Elly Schlein: è giusto fare promesse e poi non mantenerle? È facile così», conclude Bignami, «addirittura negando di avere delle responsabilità».

E’ il sito stesso della Regione che attesta le deleghe della Schlein

Come conferma il sito della Regione Emilia-Romagna – che Bignami ha illustrato in un precedente post- oltre al ruolo di vicepresidente, per due anni e mezzo Schlein è stata alla guida dell’assessorato dedicato al «contrasto alle diseguaglianze» e alla «transizione ecologica». A cui si aggiungevano varie deleghe, si legge sul sito: «Patto per il clima, welfare, politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione internazionale allo sviluppo, relazioni internazionali, rapporti con l’Ue». Il 24 ottobre 2022 l’assessora e vicepresidente Schlein si è dimessa, dopo essere stata ufficialmente diventate deputata. La Schlein ha affermato di non essersi mai occupata del tema in Regione con la stessa sicurezza con cui invece ha attaccato il governo Meloni per l’alluvione. Bene fa il viceministro ad insistere e mettere le cose in chiaro. Soprattutto quando si vuole sovvertire la verità.