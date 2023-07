“Sei una sciacalla”, FdI ad alzo zero contro la Schlein che dà alla Meloni la colpa del maltempo

“Sei uno sciacallo, non ti vergogni”? Parole grosse, FdI ada alzo zero contro Elly Schlein, che in una giornata drammatica per gli eventi climatici che stanno mettendo in ginoccio molte regioni italiane, usa parole sconsidwerate e incendiarie. E’ la deputata di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi a catapultarsi contro la segretaria del Pd. Per la quale i nubifragi e gli incendi sono colpa del governo Meloni, dice in buona sostanza. “Abbiamo visto in queste ore eventi climatici estremi. Non capiamo cosa stia aspettando il governo, in carica da 9 mesi, che su questo ancora non ha fatto nulla”. Da rimanere allibiti. Come coprirsi di vergogna.

Schlein senza vergogna: “Maltempo? Il governo non fa niente”

La Ambrosi non ci sta a tale lettura scioccamente propagandistica. “Oggi, in una giornata in cui ci sono purtroppo vari morti e tanti feriti per il maltempo, di tutto ci sarebbe bisogno tranne che delle vergognose dichiarazioni di Elly Schlein. Che come sempre se la prende a prescindere col governo, in questo caso affermando che secondo lei ‘non farebbe nulla per il clima’. A questo punto, alla signora Schlein qualcosa va detto – la parlamentare è un fiume in piena- : va detto che il suo Pd ha governato l’Italia non da pochi mesi come noi, ma negli ultimi dieci anni. E che se molte delle cose che potevano nel tempo essere fatte non sono state fatte dovrebbe sapere a chi chiedere: al suo stesso partito. E anche a sé stessa, da assessore e vice-presidente in un’Emilia-Romagna che sulla messa in sicurezza del proprio territorio ha purtroppo evidentemente fatto assai poco”. Insomma, la Schlein ha perso una buona occasione per tacere.

Alessia Ambrosi: “Che tristezza comportarsi da sciacallo in un giorno come questo”

“Che tristezza vedere la segretaria del più grande partito di opposizione, in un giorno di lutto e di dolore, comportarsi da sciacallo. Anzi sciacalla (così è contenta per il linguaggio di genere) in cattiva fede. Soprattutto in momenti che dovrebbero essere di condivisa unità e comune mobilitazione”. Probabilmente alla Schlein fa male la vicinanza del verde Bonelli. Anche lui non ha voluto far mancare la sua boutade quotidiana. Lo stesso leader dei Verdi che solo qualche giorno fa accusava il premier di non comportarsi da madre perché non si sarebbe interessata al cambiamento climatico. E anche oggi ha voluto rincarare la quota di ridicolo, dopo avere anche proposto il reato di “negazionismo ambientale”: “A questo punto è assolutamente inammissibile il protrarsi dell’atteggiamento propagandistico di questo governo evidentemente negazionista. E ora di dire basta alle fake news e alla serie di no rispetto alla crisi climatica”.