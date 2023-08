Biden chiede 24 miliardi al Congresso per l’Ucraina. Fondi anche per contrastare Wagner

Biden raddoppia. Non più tredici miliardi di dollari all’Ucraina ma 24 . Sono quelli che l’inquilino della Casa Bianca chiederà al Congresso per gli aiuti militari a Kiev. Biden chiederà complessivamente l’autorizzazione alla spesa di 40 miliardi alla Camera americana. Con questi finanziamenti le risorse sinora assegnate all’Ucraina, dall’inizio del conflitto del febbraio 2022, ammontano a 113 miliardi di dollari, cifra record per gli Stati Uniti nel sostegno ai Paesi alleati impegnati in un guerra.

Biden contro Wagner e l’emergenza Fentanil

I fondi extra spingerebbero il finanziamento supplementare stanziato dal Pentagono per l’Ucraina a circa 60 miliardi di dollari fino ad oggi, compresi 43,9 miliardi di dollari per l’assistenza alla sicurezza e 8,4 miliardi di dollari per il supporto militare, di intelligence e di altro tipo. Nell’ultima richiesta di fondi per Kiev la Casa Bianca chiede 200 milioni di dollari per contrastare il gruppo mercenario russo Wagner nei paesi africani.

L’amministrazione Biden ha chiesto inoltre al Congresso 12 miliardi di dollari per ricostituire il fondo di soccorsi federali in caso di calamità e 4 miliardi di dollari per affrontare problemi al confine col Messico, come alloggi e servizi per i migranti e la lotta contro il traffico di Fentanil, la potente droga che sta creando diversi problemi alla popolazione statunitense.

Il presidente americano ha parlato anche della crisi Nato, affermando che “La Nato era in crisi prima dell’invasione in Ucraina. Sapevo che Putin avrebbe attaccato l’Ucraina perché era assolutamente fiducioso di poter smantellare l’Alleanza” ha aggiunto Biden.

Zelensky licenzia i commissari militari

Intanto, sul fronte guerra il presidente ucraino ha annunciato novità sostanziali dal punto di vista militare. “Stiamo licenziando tutti i commissari militari regionali. Questo sistema dovrebbe essere gestito da persone che sanno esattamente cos’è la guerra e perché cinismo e corruzione durante la guerra sono alto tradimento”. E’ quanto ha annunciato Volodymyr Zelensky al termine della riunione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale sul controllo dei centri di reclutamento territoriale.