Benzina, Urso smonta le fake news: “Prezzi italiani più bassi rispetto al resto d’Europa”

La benzina e il gasolio sono più care in tanti altri Paesi europei rispetto all’Italia e le iniziative del governo, compreso quella di esporre la media dei prezzi, stanno funzionando. E’ quanto si legge in una una nota del Mimit in risposta ad alcune polemiche di queste ore. “E’ falso quanto affermano alcuni esponenti politici che il prezzo di benzina e gasolio sia fuori controllo, anzi è vero il contrario: l’Italia ha fatto meglio di altri Paesi europei”- recita la nota del ministero delle Imprese e del Made in Italy sull’andamento dei prezzi dei carburanti .Peraltro – prosegue il ministero -, appare davvero strano che se la prendano con una misura risultata pienamente efficace che ha consentito, in un sistema di mercato, di contrastare la speculazione, dando piena trasparenza e quindi consapevolezza e capacità di scelta al consumatore. Sono contrari anche alla trasparenza?”.

La benzina più cara in Francia, Spagna e Germania

“In riferimento alle recenti dichiarazioni relative al costo dei carburanti alla pompa – continua la nota del ministero -, si precisa che il prezzo industriale della benzina, depurato dalle accise, è inferiore rispetto ad altri Paesi europei, come Francia, Spagna e Germania”. “Il prezzo alla pompa è, oggi rispetto alla giornata di ieri – aggiunge poi il Mimit -, contrasto stabile e maggiore di 0,02-0, 04 euro rispetto alla rilevazione di domenica. Si nota quindi un rallentamento del trend degli aumenti, dovuto alla crescita delle quotazioni internazionali, che si erano osservati nell’ultimo mese, a dimostrazione di come sia stata efficace in questi mesi l’azione del monitoraggio del Mimit e, a partire dal mese di agosto, lo strumento dell’esposizione del prezzo medio regionale che consente ai consumatori di scegliere dove rifornirsi, in trasparenza e consapevolezza.

Le quotazioni internazionali di gasolio e benzina

“Le quotazioni internazionali medie della scorsa settimana mostrano, rispetto al mese precedente, aumentare analoghi a quelli del prezzo alla pompa. In particolare – conclude la nota del dicastero guidato da Adolfo Urso – la quotazione internazionale del gasolio mostra un aumento di circa 12 centesimi rispetto a quattro settimane prima (nello stesso periodo il prezzo alla pompa è aumentato di circa 10 centesimi); la citazione internazionale della benzina mostra un aumento di circa 6 centesimi”.