Carburanti, scatta l’obbligo di esporre il prezzo medio. Urso: «Benzina sotto i 2 euro»

Scatta da domani primo agosto l’obbligo per i gestori delle pompe di benzina di esporre i prezzi medi dei carburanti. Ad annunciarlo, in un’apposita conferenza stampa, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo. Una iniziativa, questa sulla trasparenza dei costi di benzina e diesel, molto attesa dagli automobilisti dopo che il prezzo dei carburanti, come ha evidenziato lo stesso Urso, ha registrato un aumento di 4 centesimi nell’ultima settimana.

Cosi Urso in conferenza stampa

Aumenti, ha spiegato il ministro, che «sono conseguenza dei prezzi internazionali» e comunque «ben lontani da quelli precedenti al tetto al prezzo del gas». Il ministro ha però assicurato che il prezzo medio «è certificato ben al di sotto dei 2 euro, sia per la benzina e, soprattutto, per il gasolio». E che i picchi notati riguardano «solo alcune stazioni nella rete autostradale». Per Urso, il prezzo medio dei carburanti pone l’Italia ben al di sotto degli altri Paesi europei, ovviamente al netto della tassazione. E questa infatti che lo fa salire. «Il prezzo medio ad oggi è di 1,91 euro per la benzina e 1,76 euro per il diesel», ha scandito il titolare del dicastero del Made in Italy.

Il Garante Mineo: «Sanzioni per chi non espone il cartello»

E da domani tutti potranno controllare (e denunciare) chi pratica costi più alti. Il ministro è il primo a sapere che la deterrenza del cartello è condizione necessaria ma non sempre sufficiente a impedire speculazioni. Proprio per questo ha già fissato un incontro per domani con il collega dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e con il sottosegretario Massimo Bitonci. L’obiettivo è delineare il quadro normativo per dare un riassetto significativo al settore. «Lo presenteremo in Consiglio dei ministri quando avremo reperito le risorse necessarie per completare il progetto», ha annunciato Urso. Mineo, infine, ha precisato che la mancata esposizione dei prezzi medi comporterà una sanzione per gli esercenti.