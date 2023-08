Barbie: verso il miliardo di dollari al botteghino per il film. Il record è di Via col vento

Barbie boom. Cento milioni di dollari separano ‘Barbie’ dal traguardo del miliardo al botteghino globale. Il film di Greta Gerwig, lanciato da Warner Bros Discovery, ha totalizzato 916,1 milioni di dollari e si prevede che raggiunga l’ambito benchmark da un miliardo di dollari prima di lunedì. “Entrare a far parte del club del botteghino da miliardi di dollari è un momento di svolta per Barbie e Greta Gerwig, poiché quest’ultima diventerà la prima regista donna solista a raggiungere quell’impresa”, ha dichiarato Shawn Robbins, capo analista di BoxOffice.com. Quando la pellicola raggiungerà l’ambita cifra, sarà il primo film a incassare oltre un miliardo di dollari per la Warner Bros Discovery appena coniata, dopo la fusione avvenuta nel 2022.

Il fenomeno Barbie

La pellicola è il primo adattamento cinematografico live action della celebre serie di fashion doll della Mattel Barbie.

La protagonista è interpretata da Margot Robbie, l’attrice australiana trentaduenne che ha portato sul grande schermo la vita di Sharon Tate e che è diventata famosa per la interpretazione di Tonya Harding nel film biografico Tonya (2017), per il quale ha ricevuto una candidatura al Premio Oscar.

I film che hanno sbancato il botteghino: il fenomeno Avatar

In totale, sono 52 i film che hanno incassato più di un miliardo di dollari e sei di questi superarono i due miliardi di dollari. Ma se si tenesse conto del tasso di inflazione il film più visto della storia del cinema è anche quello più famoso( insieme a Il Padrino):” Via col vento”. Al cambio di oggi, avrebbe incassato ben quattro miliardi di dollari.

Il capolavoro di Francis Ford Coppola, che per molti esteti rimane il film più bello in assoluto, dal 1972 a oggi ha incassato in tutto il mondo 1.144.234.000 di dollari.

Tra i film italiani(relativamente agli spettatori indigeni) spicca Checco Zalone , al primo e secondo posto con “Quo vado”(oltre 65 milioni di euro) e “Sole a catinelle”(oltre 61 milioni), anche se la pellicola che ha incassato di più nel mondo è “la vita è bella” di Roberto Benigni, che ha superato i 250 milioni di euro complessivi.