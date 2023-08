Banca d’Irlanda, guasto al sistema informatico: i correntisti ne approfittano e prelevano in massa (video)

Per alcuni irlandesi Babbo Natale è arrivato a Ferragosto: un guasto informatico alla Banca d’Irlanda ha infatti portato alcuni clienti a prelevare o trasferire più di quanto fosse presente nei loro conti. La banca ha dichiarato che la sua applicazione e i suoi servizi online stanno funzionando di nuovo e che tutti i trasferimenti o i prelievi appariranno nei loro conti nel corso della giornata. Ha incoraggiato i clienti che si trovassero in difficoltà finanziarie a causa del guasto a mettersi in contatto con loro.

Il “regalo” di Ferragosto della Banca d’Irlanda ad alcuni correntisti

Martedì si sono formate grandi code agli sportelli bancomat della banca in alcune zone del Paese e i messaggi sui social media incoraggiavano le persone a prelevare contanti nonostante non avessero fondi nei loro conti. Foto e video pubblicati su Twitter e Facebook mostrano code fuori dai bancomat in tutta l’Irlanda ieri sera e ciò a causa dell’inaspettata disponibilità di fondi riscontrata da alcuni correntisti. Le forze di polizia irlandesi hanno riferito nella tarda serata di ieri di essere a conoscenza di un “volume insolito di attività” presso alcuni bancomat in tutto il Paese.

“Chi ha prelevato è pregato di contattarci”

In un comunicato di mercoledì, la banca d’Irlanda ha affermato che “Ieri un problema tecnico” ha avuto un impatto su alcuni servizi della Bank of Ireland. “I nostri team hanno ripristinato questi servizi durante la notte e tutti i servizi sono disponibili per i clienti questa mattina. I pagamenti effettuati durante la notte sui conti possono essere visualizzati nel corso della giornata. Siamo consapevoli che a causa del problema tecnico alcuni clienti hanno potuto prelevare o trasferire fondi oltre i loro limiti normali. Questi trasferimenti e prelievi saranno applicati ai conti dei clienti oggi. Invitiamo tutti i clienti che si trovassero in difficoltà finanziarie a causa di un prelievo eccessivo sul proprio conto a contattarci. Ci scusiamo sinceramente per i disagi che questa interruzione ha causato”, ha sottolineato la banca.

Nella foto da Twitter, uno sportello Atm a Dublino nella notte di Ferragosto