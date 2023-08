Arresto di Trump, è gadget-mania con la foto segnaletica. Lo scorno dei dem Usa per la pubblicità gratuita

A poche ore dall’arresto-show di Donald Trump testardamente perseguito dai dem Usa che, attraverso i propri magistrati cercano di tagliare politicamente le gambe all’ex-presidente, è esplosa, com’era prevedibile, la gadget-mania con milioni di t-shirt, tazze e oggettistica di vario genere su cui è stampata l’iconica foto segnaletica del tycoon.

Un fenomeno che sta sfuggendo di mano ai dem Usa travolti, come capita spesso anche in Italia, dalle proprie pagliacciate.

E allora ecco T-shirt, tazze, adesivi con la foto segnaletica di Donald Trump sullo store ufficiale della campagna per il 2024, dopo il link pubblicizzato dall’ex presidente nel ‘ritorno’ su X per raccogliere fondi, ha aggiunto nuovi articoli con la foto storica.

Sono otto in tutto, evidenzia Fox News. Per cifre che vanno dai 12 ai 34 dollari si possono acquistare adesivi, mug e custodie termiche per bottiglie, magliette a maniche lunghe e corte, bianche e nere, con la foto segnaletica di Trump (la prima scattata a un ex-presidente americano) accompagnata dallo slogan “Never Surrender!” (Mai arrendersi). Tutti in vendita con il logo Trump 2024 Make America Great Again.

E a dare un’inaspettata mano a Trump è perfino Elon Musk. Che, con un messaggio su X, rilancia il post di Donald Trump che nelle scorse ore, assente da Twitter da gennaio 2021, ha pubblicato su X la sua storica foto segnaletica.

È stato il primo post di Trump, sospeso da Twitter che è stato poi rilevato da Musk. L’ex-presidente è stato ‘riammesso’ lo scorso novembre.