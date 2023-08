Antropologia, la scoperta: l’uomo di Neanderthal potrebbe aver indossato calzature

Gli antichi esseri umani potrebbero aver indossato scarpe già più di 100mila anni fa. A sostenerlo, uno studio della Nelson Mandela University di Gqeberha, in Sudafrica, pubblicato su Ichnos, sulla scorta di impronte, probabilmente lasciate da antiche calzature, rinvenute in tre siti archeologici. Datarle, tuttavia, è difficile. Secondo la ricerca, anche ominidi come i Neanderthal, potrebbero aver indossato calzature. «Non pretendiamo di avere prove definitive», ha affermato il ricercatore Charles Helm. È stata la sua squadra a studiare i tre siti, ognuno dei quali presenta quelle che sembrano essere impronte di sandali conservate. A Kleinkrantz, nel Garden Route National Park, il gruppo di Helm ha trovato una lastra di roccia di 55 centimetri di diametro che presenta almeno due impronte ben conservate, oltre ad altre due impronte meno chiare.

I due calchi migliori hanno bordi estremamente puliti e nessun segno delle dita dei piedi; il che fa pensare all’uso di calzature. Una di esse presenta anche tre piccoli incavi, che potrebbero essere il punto in cui le cinghie erano attaccate alla suola della calzatura. A sostegno della tesi, il gruppo di ricerca ha creato dei semplici sandali, basandosi su esempi indossati dagli indigeni San dell’Africa meridionale. Gli scienziati hanno incollato insieme due strati di pelle di mucca per creare la suola. Poi, hanno fatto tre buchi e vi hanno infilato dei lacci di pelle di mucca per creare dei cinturini. Quando un membro del gruppo di ricerca ha percorso, con questi sandali, una duna di sabbia bagnata, ha lasciato impronte simili a quelle di Kleinkrantz, senza alcun segno di dita o archi, e con tre piccole fessure per ogni impronta dove erano attaccati i lacci.

Le calzature più antiche conosciute sono i sandali trovati nella Fort Rock Cave in Oregon, datati tra 10.500 e 9200 anni fa. Esempi piu’ recenti includono una scarpa proveniente dalla grotta Areni-1 in Armenia, datata al 3627-3377 a.C.. Esiste, inoltre, una piccola quantità di siti in cui i ricercatori hanno identificato impronte di piedi, similari a quelle del Sudafrica, che sembrano essere state fatte con scarpe. In uno studio del 2021, alcuni ricercatori hanno identificato impronte di piedi apparentemente calzati nella Grotta di Cussac, nel sud-ovest della Francia. Le tracce risalivano a 28.000-31.000 anni fa. Un altro studio del 2021 ha trovato impronte simili nella Grotta di Theopetra in Grecia, vicino a rocce di 135.000 anni fa. Se le impronte avessero un’età simile, potrebbero essere state fatte da Neanderthal calzati.