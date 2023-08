Addio all’architetto Puri Purini: la ristrutturazione della Farnesina e il Gilda tra le sue opere

L’architetto e designer Giusto Puri Purini, progettista di fama mondiale, che ha operato in Arabia Saudita nei palazzi dei sultani, che ha legato il suo nome anche alla ristrutturazione del palazzo della Farnesina a Roma, sede del Ministero degli Esteri, e a importanti ville in Italia e all’estero, è morto a Corsano (Lecce) all’età di 79 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato all’Adnkronos dalla moglie Tamara Triffez, dal figlio Nur e dalla nipote Luce.

Giusto Puri Purini iniziò la carriera, prima ancora di laurearsi in architettura a Venezia, come scenografo in alcuni film didattici per la tv di Roberto Rossellini, tra cui gli “Atti degli Apostoli” e “Socrate”.

Ha poi lavorato come project manager per i Vivai Del Sud dal 1972 al 1977 di Piero, Giorgio e Gianfranco Di Pierri, leader del design romano. Protagonista di una lunga collaborazione con gli architetti Gepy e Maurizio Mariani, nel 1978 fondò lo studio di architettura Puri Purini con cui ha promosso l’immagine del design e dell’architettura italiana nel mondo, attivando un nuovo modo di sentire l’integrazione tra gli spazi interni ed esterni, sempre all’insegna della sostenibilità e del rispetto dei luoghi.

Puri Purini : dal Gilda agli Expo

Puri Purini è stato anche il progettista di discoteche romane che sono state al centro della vita mondana tra gli anni ’80 e ’90, come il famoso Gilda.

Puri Purini ha realizzato l’ambasciata italiana a Stoccolma, in Svezia; ha lavorato con il Cnr allo studio di una piramide in acciaio e cristallo, autosufficiente dal punto di vista energetico presentata alla Fiera del Levante a Bari nel 1988 e con varianti nel 1990 alla Fiera di Milano e da qui è diventata un laboratorio scientifico italiano all’ ombra dell’Everest. Ha partecipato agli Expo di Lisbona (1998) e Hannover (2000). Nel 1998 gli venne affidata la ristrutturazione del palazzo della Farnesina per dare agli ospiti un’immagine contemporanea del nostro Paese.

Le collaborazioni, da Pomodoro ad Angeli

Costante è stata la sua collaborazione con artigiani e soprattutto artisti come Tano Festa, Franco Angeli, Massimo Catalani, Arnaldo Pomodoro, Sandro Chia e Piero Dorazio. Negli anni ’80 Puri Purini approdò negli Stati Uniti, dove ha realizzato vari show-room tra New York, Miami e Los Angeles (Vivai del Sud, Casanova, Casa Bella, ecc.) e numerosi interventi di interior design. Ha operato in Arabia Saudita, in vari paesi europei, in Malesia, Singapore e da ultimo in India, collaborando, dal 2009 nel Tamil Nadu, all’evoluzione della città di Auroville, voluta dal grande filosofo indiano Aurobindo.