Tartaruga alligatore catturata a Torino vicino a un parco giochi. Gli esperti: ha il morso di uno squalo

I carabinieri forestali di Torino hanno catturato un “Macrochelys Temminckit”, nota come tartaruga alligatore. L’animale è stato rinvenuto a Pianezza all’interno di un ristagno d’acqua nel canale Rio Fellone, limitrofo ad un parco giochi per bambini. L’animale, dal peso di 15,7 chili e con carapace di oltre 40 centimetri di lunghezza, è in buone condizioni di salute e in adeguato stato di nutrizione. Originario degli Stati Uniti sud – orientali non può essere importato. Caratterizzata da un’elevata aggressività e una notevole forza di morso, la testuggine alligatore, costituisce effettivo pericolo anche per l’uomo, e sarà affidata ad un centro idoneo ed autorizzato alla detenzione.

La tartaruga alligatore si nutre di molluschi e pesci, ma è un animale molto pericoloso

L’identità di chi ha deciso di acquistare l’animale, e successivamente di abbandonarlo, è ancora ignota e oggetto di indagine.

La «Macrochelys temminckii» è la testuggine più grande del Nord-America. Si nutre soprattutto di pesci, molluschi e anfibi, e il suo morso può essere particolarmente potente e quindi pericoloso per gli esseri umani. Gli esemplari femmina depongono le uova in nidi che scavano all’asciutto.

La tartaruga alligatore può raggiungere il metro e mezzo di lunghezza e pesare anche più di cento chili. Si tratta di un esemplare estremamente aggressivo e dotato di un morso particolarmente potente. Con i suoi denti, la testuggine alligatore è in grado di raggiungere una pressione di settantuno chilogrammi per centimetro quadrato.

La potenza del suo morso? Superiore a quella di uno squalo bianco

Numeri impressionanti, ma che assumono ancor più rilevanza con alcuni paragoni. La potenza del suo morso? Superiore a quella di uno squalo bianco e anche di un leone. Molti studiosi ritengono che la sua dentatura posso essere pericolosa come quella di una tigre.caratteristiche che le sono valse l’entrata nella classifica degli animali pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica.

L’esemplare di tartaruga alligatore stato consegnato ai veterinari del CANC, il Centro Animali Non Convezionali che ha sede a Grugliasco e fa parte della Struttura didattica speciale Veterinaria dell’Università di Torino. Al momento l’esemplare ha trovato ospitalità nel recinto per animali pericolosi dell’Oasi del CANC. L’animale troverà alloggio in un bioparco idonei.