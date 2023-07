Roma, l’ospedale militare del Celio diventerà “civile”. Approvata la mozione di Fratelli d’Italia

Rendere “civile”, cioè accessibile a tutti i pazienti, l’ospedale militare del Celio di Roma. E’ la mozione dei consiglieri Marco Bertucci, Maria Chiara Iannarelli ed Emanuela Mari (Fratelli d’Italia) approvata ieri dal consiglio regionale del Lazio che ” impegna presidente e Giunta regionale affinché“ vengano poste in essere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021, tutte le iniziative e gli atti necessari al rilascio dell’accreditamento di cui all’articolo 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 al Policlinico Militare di Roma ‘Celio’”. Già durante il periodo del Covid l’ospedale, destinato alla cura dei militari, degli appartenenti alle forze dell’ordine e delle alte figure dello Stato, aveva aperto 150 posti letto destinati alla popolazione civile.

Ospedale del Celio, la soddisfazione di FdI

“Porre in essere tutte le iniziative e gli atti necessari al rilascio dell’accreditamento del Policlinico Militare di Roma, il Celio, impegnando il Presidente e la Giunta Regionale, vuol dire dare respiro al servizio sanitario, offrire ai cittadini un importante servizio in più e procedere sulla via di quella riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo dei Servizio Sanitario Regionale che la nostra amministrazione regionale ha intrapreso sin dal primo giorno del suo insediamento. Possiamo già considerarlo un passo importante verso il raggiungimento di un grande obiettivo”, hanno spiegato Marco Bertucci ed Emanuela Mari, consiglieri regionali di Fratelli d’Italia. Il policlinico del Celio dispone di tredici dipartimenti e collabora con la rete regionale ma unicamente per garantire le cure ai militari. Il suo utilizzo per tutti i pazienti potrebbe contribuire ad accorciare le liste di attesa.