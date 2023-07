Ragazza di 19 anni stuprata ad Anzio, arrestato un nigeriano: l’aveva rapita e portata in una baracca

La polizia, al termine di un’indagine coordinata dalla procura di Velletri, ha eseguito il fermo di indiziato di delitto, emesso dalla locale procura, a carico di un 32enne nigeriano, gravemente indiziato della violenza sessuale avvenuta ad Anzio il 12 maggio scorso. Ieri mattina i poliziotti della Squadra Mobile della questura di Roma e del commissariato di Polizia Anzio-Nettuno, all’esito di una approfondita attività d’indagine, coordinata dalla procura del Tribunale di Velletri, hanno sottoposto al fermo di indiziato di delitto, disposto dall’autorità giudiziaria, un cittadino nigeriano nei confronti del quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza in relazione alla violenza sessuale, alle lesioni e alla rapina subite da una giovane ragazza, di 19 anni, la sera del 12 maggio scorso ad Anzio.

Stuprata ad Anzio: il nigeriano ha precedenti specifici

Nei confronti dell’uomo vengono contestati anche i reati di lesioni e rapina. La ragazza venne bloccata in strada, mentre faceva rientro a piedi a casa, sulla Nettunense. L’uomo l’avrebbe spinta in una zona isolata, all’interno di una baracca, e lì avrebbe consumato la violenza. Il 32enne è stato bloccato dagli agenti della Squadra mobile di Roma e dai colleghi del commissariato di Anzio-Nettuno, coordinati dalla Procura di Velletri. L’uomo, con precedenti specifici, è stato fermato presso la stazione ferroviaria di Aprilia mentre attendeva in banchina un treno diretto a Roma.