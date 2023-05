Diciannovenne trascinata in una baracca e violentata ad Anzio: è caccia allo stupratore

L’ennesimo stupro, ancora una volta da parte di un senza fissa dimora, stavolta è avvenuto ad Anzio, località balneare alle porte di Roma. Intorno alle 23 di ieri una ragazza del posto stava tornano a casa, a piedi, quando è stata avvicinata da uno sconosciuto che dopo averle parlato l’ha trascinata in un luogo isolato e lì l’ha violentata. Il dramma, che ha per vittima una giovane di 19 anni, si consumato ieri ad Anzio, centro sul litorale romano.

È caccia a un senza fissa dimora della zona, forse pregiudicato

La ragazza è scesa da un bus su via Nettunense e si è incamminata verso la sua casa di Anzio, nella zona di Corso Italia, area frequentata da clochard e nota per essere anche una piazza di spaccio. Pochi istanti, il tempo di percorrere pochi metri e la 19enne è stata fermata da un uomo che l’ha strattonata e portata in uno dei tanti giacigli di fortuna presenti in quella zona. Una baracca, una struttura fatiscente nascosta dalla vegetazione, molto probabilmente utilizzata dai senza tetto come rifugio anche se non lontana dalla strada ma nascosta al traffico e al passaggio delle auto.

Lo stupro di Anzio pochi giorni dopo quello della sedicenne a Latina

La vittima avrebbe fornito elementi utili alle indagini e sufficienti per delineare un identikit: non è escluso che l’autore dello stupro sia uno dei tanti sbandati, un senza fissa dimora, che vivono in quella zona. Un uomo forse già noto alle forze dell’ordine. Gli inquirenti hanno effettuato anche un sopralluogo nell’area in cui si è consumata l’aggressione e verificato l’eventuale presenza sulla strada di telecamere che potrebbero avere immortalato lo stupratore durante la fuga.

Un caso che ha incredibili analogie con quello recente, a Latina Scalo, dove una ragazza di 16 anni è stata violentata da Daniel Marcu, un cittadino di 31 anni di nazionalità romena nei pressi di un vecchio stabilimento abbandonato. La minorenne, che si trovava in compagnia di un 18enne, era stata trascinata all’interno della sua microcar e lì è stata abusata dal 31enne, un clochard con precedenti penali