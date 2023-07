Polvere in biblioteca, evacuata domenica scorsa la Casa Bianca: “Era cocaina”. Indagano i servizi segreti

La sostanza trovata nella serata di domenica nella biblioteca della Casa Bianca, il cui ritrovamento ha portato alla temporanea evacuazione della struttura, è risultata positiva alla cocaina. Fonti anonime hanno riferito al “Washington Post” che i servizi segreti statunitensi hanno avviato un’indagine a seguito della scoperta. Il portavoce dell’agenzia, Anthony Guglielmi, ha precisato che i risultati sono arrivati ​​a seguito di un test preliminare e che sono in corso ulteriori esami per determinare con esattezza la natura della sostanza. Le autorità stanno anche indagando per capire come e quando la sostanza, una polvere bianca , sia arrivata all’interno della residenza. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non si trovava alla Casa bianca al momento dell’evacuazione.

I cinque membri licenziati nel 2021 per cannabis da Biden

Cinque membri dello staff della Casa Bianca erano stati licenziati due anni fa per aver fatto uso nel loro passato di droghe. Il sito web del Daily Beast aveva riportato per la prima volta la notizia dei licenziamenti avvenuti a seguito di un consumo prolungato di cannabis. L’utilizzo della marijuana era diventata una questione delicata per l’amministrazione del presidente Joe Biden perché 15 stati e Washington DC, consentivano( e lo fanno ancora) l’uso ricreativo della sostanza, nonostante un divieto federale.