Padova, stalker in azione investe e tenta di accoltellare un carabiniere: il collega gli spara e lo uccide

Pomeriggio di terrore a Padova, in Via Castelfidardo, nel quartiere Sacra Famiglia, dove i carabinieri hanno risposto all’allarme di una donna che vive in quel quartiere, alle prese con uno stalker. L’uomo è l’ex marito, già ammonito in precedenza. Un 55enne albanese che oggi ha violato nuovamente il divieto di avvicinamento. Quando i carabinieri sono intervenuti sul posto lo hanno subito identificato e invitato ad allontanarsi. Ma la sua reazione improvvisa e violenta ha fatto sì che la situazione degenerasse e finisse nel sangue.

Terrore a Padova, stalker investe un carabiniere e tenta di accoltellarlo

Secondo una prima ricostruzione, arrivati sul posto i carabinieri hanno trovato il 55enne sotto casa della ex. Lo hanno identificato e invitato ad andarsene. La pattuglia arrivata sul posto gli ha spiegato che doveva allontanarsi perché destinatario di un ammonimento che gli intimava di non avvicinarsi a quella zona. Ma lui, deciso a non desistere, è risalito sul furgone in attesa che i militari terminassero di redigere il rapporto. A quel punto, dopo aver accennato una retromarcia – solo per sviare l’attenzione delle forze dell’ordine – ha spinto il piede sull’acceleratore puntando contro il carabiniere che si trovava davanti al mezzo. Il militare, travolto dal mezzo pesante, è rimasto schiacciato tra il furgone e l’auto di servizio.

Il collega del militare interviene e spara 4 colpi

Non contento, dopo essere velocemente risalito in auto, lo stalker è nuovamente sceso dalla vettura armato di coltello con l’intenzione di avventarsi sul carabiniere investito che giaceva ancora a terra. Ma a quel punto il suo collega ha intimato allo stalker di lasciare l’arma. Ma il 55enne ha fatto cadere anche questa richiesta, l’ennesima rimasta inascoltata. Così, al militare non è rimasto che estrarre la pistola d’ordinanza e provare a fermarlo. Così fa fuoco. I proiettili hanno colpito lo stalker quattro volte: due al corpo e due alle gambe. Tutto tra le urla dei passanti.

Lo stalker è morto poco dopo in ospedale

Portato d’urgenza all’ospedale di Padova, il 55enne è deceduto nel tardo pomeriggio. Il militare travolto dal furgone, invece, ha riportato gravi lesioni e fratture alle gambe. Ricoverato e sotto osservazione, il militare non è in pericolo di vita.