Orrore a L’Aquila: nascosero il cadavere del padre per continuare a percepire la pensione. Indagati i tre figli

È Bruno Delnegro, pensionato 81enne di Trani ex dipendente della Asl, l’uomo trovato senza vita la scorsa estate, ai margini di un costone di roccia a Castrovalva, frazione di Anversa degli Abruzzi, nell’aquilano. Il corpo dell’uomo è rimasto senza nome per quasi un anno. A identificarlo sono stati oggi i carabinieri del Nucleo investigativo dell’Aquila, comandanti dal tenente Toni Bocchino, che hanno fatto luce sulla vicenda che vede protagonisti i figli dell’81enne e una cognata. I quattro sono iscritti nel registro degli indagati per soppressione di cadavere, truffa ai danni dell’Inps e indebito utilizzo di carta bancomat.

L’attività investigativa dei carabinieri ha permesso di ricostruire, passo dopo passo, gli eventi che si sono succeduti tra il 26 e 27 luglio del 2022 con l’abbandono del corpo dell’anziano, da parte di uno dei 3 figli, d’età compresa tra i 50 e 57 anni, originari di Trani. Tutto per continuare a percepire la pensione del padre, 3mila euro con tanto di accompagnamento, perché Delnegro era da tempo allettato e incapace di provvedere a se stesso. Partendo dal ritrovamento del cadavere nudo e senza documenti e, concentrando gli accertamenti su una protesi femorale che gli era stata impiantata, i militari sono riusciti a dare un nome al corpo. Per identificare Delnegro, l’impianto è stato fatto analizzare da un’équipe di esperti all’ospedale Santissima Annunziata di Chieti.

Gli indagati hanno tutti ottimi stipendi. 60 mila euro sottratti allo Stato

Fatto è che tutti i figli del pensionato, lavorano con buoni stipendi e ora risultano iscritti nel registro degli indagati, assieme alla compagna di uno di loro. L’uomo, che era incapace di provvedere a sé stesso, sarebbe stato trovato morto nel proprio letto da uno dei figli che, in concorso con la compagna, avrebbe poi deciso di disfarsi del cadavere spogliandolo e mettendolo in un sacco a pelo, appena acquistato, per poi abbandonarlo lungo una stradina di Castrovalva, nella notte tra il 26 e il 27 luglio 2022 dopo aver percorso con l’auto 350 chilometri da Trani alla valle del Sagittario. Piano che ha permesso ai figli di percepire circa 60mila euro, a danno dell’Istituto nazionale di previdenza sociale. Per identificare Delnegro, privo di documenti, il Nucleo investigativo dell’Aquila è partito da una protesi femorale che gli era stata impiantata.