Nel mistero su Prigozhin spunta una lussuosa villa in Versilia: 2 piani e 16 ettari di giardino da 3.5 mln di euro

Il mistero su Prigozhin continua. E mentre si ignora il luogo in cui potrebbe essersi nascosto dopo la rivolta della Wagner da lui capitanata. Con il Cremlino che – dopo aver ribadito di non sapere dove si trovi in questo momento il capo dei mercenari che hanno marciato fino alle porte di Mosca – continua a tacere, dalla Russia spuntano nuove, inquietanti indiscrezioni. A partire da quella diffusa dalla Fondazione anticorruzione (Fbk), fondata nel 2011 dal dissidente russo Alexei Navalny, che in queste ore ha rivelato l’esistenza di una sontuosa dimora: Villa Arina, a Forte dei Marmi, in Versilia. Una maxi residenza per le vacanze, di proprietà dei parenti del “cuoco di Putin”…

Nel mistero su Prigozhin, spunta una lussuosa villa in Versilia

Proprio così: mentre da Mosca sulle sorti del capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, tutto tace. E fuori da quei confini si mormora che si sia servito e si stia servendo probabilmente di camuffamenti e sosia per confondere le tracce dei suoi movimenti. Mentre tutti s’interrogano sul mistero della sua scomparsa momentanea, o quanto meno, della sua repentina uscita di scena, irrompe su media e social la notizia di una mega villa di due piani, 400 metri quadri, 16 ettari di giardino: tutto per un valore complessivo di circa 3.5 milioni di euro.

Una residenza a Forte dei Marmi del valore stimato in 3.5 milioni di euro

Secondo quanto riferisce al riguardo il sito del Tgcom24, allora, «basandosi sui dati pubblici, gli investigatori di Fbk hanno stimato in circa 20 miliardi di dollari il patrimonio di Prigozhin. E hanno ricostruito che il figlio dell’ex cuoco di Putin, Pavel, è sposato con Ekaterina Inkina, figlia del ristoratore di San Pietroburgo, Sergej Inkina. Attivo nello stesso business di Prigozhin, prima che il capo della Wagner si spostasse sulla guerra, sarebbe proprio Sergej Inkina ad aver acquistato nel 2017 la casa».