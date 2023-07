Milano, incendio in una Rsa: sei anziani morti e 81 intossicati. Due sono gravi

È di sei morti, due feriti gravi e 79 intossicati il bilancio di un incendio scoppiato nella notta nella Rsa Casa dei Coniugi in via dei Cinquecento a Milano, le cui cause sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. Allo stato attuale si esclude la matrice dolosa. “Tutti i pazienti ospedalizzati hanno riportato in forma più o meno severa sintomi da inalazione da fumo, nessuno paziente risulta ustionato”, ha fatto sapere l’Areu, l’azienda regionale di emergenza urgenza.

Chi sono le sei vittime dell’incendio nella Rsa di Milano

Le vittime sono due donne di 69 e di 87 anni, che occupavano la stanza al primo piano nella quale si sarebbe sviluppato l’incendio. Le altre quattro vittime, secondo quanto emerso, sono morte per le esalazioni salite al secondo piano. Si tratta di tre donne di 75, 84 e 85 anni e un uomo di 73 anni. Sono 14, poi, le persone ospedalizzati in “codice giallo” per l’intossicazione da fumo, mentre 65 pazienti sono sottoposti ad accertamenti medici.

Le fiamme sviluppate e circoscritte a una stanza del primo piano

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco al lavoro da ore, sono giunte 15 ambulanze e tre automediche. I vigili del fuoco, ha riferito il Corpo, hanno “immediatamente” evacuato la struttura, mettendo in salvo “decine di persone”. L’incendio, hanno riferito ancora i soccorritori, ha coinvolto “parzialmente” il primo dei tre piani dell’edificio, che conta, secondo quanto emerge dal sito, 210 posti letto accrediti con vari livelli di non autosufficienza. Le fiamme non avrebbero coinvolto altri spazi oltre alla camera nella quale sono divampate.

Sala: “Un bilancio pesantissimo. I vigili del fuoco intervenuti tempestivamente”

Sul caso è intervenuto il sindaco Giuseppe Sala, che si è recato sul luogo: ”Sei morti sono un bilancio pesantissimo. Abbiamo un paio di persone in ospedale in una situazione delicata”. ”Dopo una segnalazione di una persona di servizio, l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo”, ha aggiunto il primo cittadino, sottolineando che le ”fiamme sono state limitate ad una stanza. Sulle cause è impossibile stabilirle e non credo che sia saggio fare ipotesi ”. Sul posto è giunta anche Iil procuratore aggiunto Tiziana Siciliano.