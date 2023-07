Meloni annuncia un decreto sui reati di criminalità organizzata. In serata il faccia a faccia con Stoltenberg

Giorgia Meloni, in apertura del consiglio dei ministri odierno, ha annunciato un decreto legge che avrà lo scopo di dare una interpretazione dei reati di criminalità organizzata. Un decreto che si rende necessario perché la Cassazione ha stabilito che “un omicidio commesso avvalendosi di modalità mafiose o commesso al fine di agevolare un’associazione criminale non sarebbe un delitto di criminalità organizzata”. Per Meloni “appare evidente come questa decisione si presti a produrre effetti dirompenti su processi in corso per reati gravissimi”.

Meloni: rischiano l’impunità reati della massima gravità

Infatti, adottando questo orientamento, per i fatti già commessi verrebbe a cadere tutto il materiale probatorio acquisito sulla base dell’interpretazione precedente, che consentiva l’utilizzo degli strumenti previsti per la lotta alla criminalità organizzata anche in assenza della contestazione del reato associativo. Così, rischiano di andare impuniti per un supposto vizio procedurale delitti della massima gravità. Manifestazioni d’allarme in tal senso iniziano già a pervenire da alcuni tribunali”, ha osservato la presidente del Consiglio, la quale ha sottolineato l’importanza del tema sollevato e della soluzione proposta a 48 ore dalla commemorazione della strage di Via D’Amelio a Palermo.

Cdm, via libera alla banca dati sulle concessioni balneari

Il consiglio dei ministri ha dato via libera alla banca dati, con il nuovo sistema di ricognizione, di tutte le concessioni pubbliche comprese quelle balneari. E’ quanto previsto dal decreto ‘per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici’. Approvato anche il disegno di legge presentato dal Ministro Casellati per l’abrogazione di 9.924 Regi decreti.

Il colloquio nella residenza privata del segretario Nato Stoltenberg

La presidente del Consiglio, al termine del cdm, ha in programma un colloquio con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, che ha invitato Giorgia Meloni a cena nella sua residenza, a Bruxelles, a pochi giorni dal vertice di Vilnius. L’incontro è in formato ristretto: con Meloni ci saranno il consigliere diplomatico di Palazzo Chigi, Francesco Talò, già ambasciatore presso la Nato, e il suo successore, l’attuale rappresentante permanente Marco Peronaci.

Tra i temi in agenda, un consuntivo dopo il vertice di Vilnius, le sfide che attendono l’Alleanza atlantica nei prossimi mesi in un contesto di guerra sul suolo europeo, il ruolo dell’Italia nell’assistenza alla sicurezza dell’Ucraina e nel presidio dei confini dell’Alleanza.