Maltrattamenti in famiglia: picchia la figlia e aggredisce con una mazza da baseball una signora

Non solo maltrattamenti ma una furia. Ha picchiato la figlia ( e non era la prima volta) per una storia d’amore non gradita e aggredisce con una mazza da baseball una donna che era intervenuta a difesa della ragazzina, di appena 15 anni. E’ successo sabato notte a Genova dove gli agenti delle volanti hanno arrestato u uomo di 49 anni. La ragazzina, 15 anni, era uscita con il fidanzato e alcuni amici. I genitori le avevano dato un orario di rientro e dopo dieci minuti di ritardo, non vedendola tornare, il padre è uscito a cercarla. Dopo averla trovata ha iniziato a colpirla .

A quel punto è intervenuta una donna di 27 anni che ha cercato di proteggere la ragazza ma è stata a sua volta aggredita con una mazza da baseball dall’uomo. Un successivo intervento di altre persone e l’arrivo della polizia hanno evitato il peggio. Il padre violento è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto avrebbe riferito la moglie l’uomo non era nuovo a questi comportamenti. La Procura della Repubblica ha dato incarico alla polizia di proseguire le indagini alla ricerca di altri possibili reati.

Maltrattamenti anche ad Ascoli e a Pavia

In questa estate rovente i casi di maltrattamento in famiglia on sono rari. Il Gip di Pavia ha disposto nei confronti dell’uomo, 47 anni, la misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare con il divieto di collocare ai luoghi frequentati dal padre e dalla madre: misure eseguite dalla squadra mobile. Secondo quanto è stato accertato dalla polizia, il 47enne si sarebbe reso responsabile di gravi comportamenti verso i genitori, con frequenti aggressioni verbali e fisiche a seguito di scatti d’ira non controllati.

E’ stato arrestato, invece, tre volte, negli ultimi mesi, ad Ascoli Piceno, per aver avuto dei comportamenti violenti nei confronti di due donne, madre e sorella, un maceratese di 54 anni, i cui comportamenti violenti, nei confronti delle due donne, erano iniziati nel dicembre scorso, in un appartamento del capoluogo piceno. Da qui è scaturito un provvedimento di foglio di via obbligatorio e divieto di far ritorno ad Ascoli, emesso dal questore.