Lo spettacolare volo delle Frecce Tricolori sull’Amerigo Vespucci che inizia il giro del mondo (video)

Ecco le immagini del volo delle Frecce Tricolori sull’Amerigo Vespucci, partito due giorni fa per il giro del mondo da Genova, fornite dall’Aeronautica militare. Immagini spettacolari, quelle delle Frecce Tricolori che si sono esibite sui cieli del porto di Genova, alla presenza del ministro della Difesa, Guido Crosetto, del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, del ministro dell’ambiente Pichetto Fratin, del ministro del turismo Santanché e del ministro dello sport Abodi.

Le Frecce Tricolori danno spettacolo sorvolando l’Amerigo Vespucci

Le Frecce Tricolori hanno salutato la partenza della nave Vespucci. Sulle note di “Con te partirò” eseguito dalla Banda della Marina Militare l’Amerigo Vespucci è salpato dalla banchina dei Magazzini del Cotono al Porto Antico di Genova per il giro del mondo che vedrà la nave italiana navigare per 20 mesi. A precedere il Vespucci la nave di supporto logistico della Marina “Vulcano” mentre nel porto di Genova risuonavano le sirene in segno di saluto.