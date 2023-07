Lo Hobbit, dal 19 settembre la nuova edizione illustrata con 50 disegni di Tolkien

In arrivo dal prossimo 19 settembre una nuova edizione illustrata di Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien. Per celebrare il mezzo secolo dalla morte dello scrittore inglese con 50 dipinti, mappe e disegni realizzati dallo stesso autore e mai pubblicati prima in volume. È il regalo che ha annunciato a tutti i fan del padre del Signore degli Anelli l’editore HarperCollins, che detiene i diritti mondiali in tutte le lingue per le opere Tolkien.

In arrivo la nuova edizione illustrata de Lo Hobbit

Il libro riccamente illustrato sarà disponibile nelle librerie di Regno Unito, Usa e Canada e successivamente in traduzione in tutto il mondo. Sarà un’edizione speciale interamente illustrata per la prima volta dell’intera panoplia dell’arte ideata da Tolkien, presentando le illustrazioni originali che accompagnano Bilbo Baggins nella sua avventura di andata e ritorno.

Pubblicato nel 1937 fu subito un successo mondiale

Scritto per i figli di J.R.R. Tolkien, Lo Hobbit fu pubblicato il 21 settembre 1937. Con una bella copertina, una manciata di disegni in bianco e nero e due mappe realizzate dall’autore stesso, il libro divenne un successo immediato. E fu ristampato poco dopo con cinque tavole a colori. La selezione di dipinti e disegni di Tolkien è diventata inseparabile dal suo testo e ha adornato le edizioni di Lo Hobbit per più di 85 anni.

Cinquanta disegni e illustrazioni di Tolkien

Ma i pochi disegni finora pubblicati hanno permesso di dare solo un’occhiata al processo artistico di Tolkien. E molti altri schizzi, disegni colorati e mappe – sebbene esposti e pubblicati altrove – non sono mai apparsi nelle pagine di Lo Hobbit. In questa nuova edizione attesa per il 19 settembre sarà presentata quasi tutta la sua produzione di opere d’arte pensate per il volume.

Il manoscritto casalingo letto ai figli

“Da quando è stato pubblicato per la prima volta nel 1937 è diventato un classico senza tempo, incantando generazioni di lettori in tutto il mondo”, ha detto Chris Smith, direttore editoriale di HarperCollins. “Tolkien notoriamente non solo ha scritto la storia, ma l’ha anche illustrata. I 13 affascinanti dipinti e le illustrazioni in bianco e nero che ha prodotto sono famosi quanto la storia di Bilbo e la sua ricerca per raggiungere la tana di montagna di Smaug il Drago. Ma questa è solo una parte della storia. La storia del piccolo Hobbit in una grande avventura è stata letta per la prima volta dal professore ai suoi figli come parte delle loro letture invernali. Usando il suo ‘manoscritto casalingo’ della storia”.