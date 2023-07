L’ex consigliere della Thatcher stregato dalla Meloni: “È il miglior leader italiano degli ultimi 20 anni”

Secondo Nile Gardiner, direttore del Margaret Thatcher Center for Freedom della Heritage Foundation, Giorgia Meloni è la “Lady di ferro” più simile alla Thatcher sia nella politica europea, che in quella interna. «La Meloni è stata una storia di successo straordinaria e sbalorditiva in Italia, in un Paese che ha sofferto di instabilità politica per decenni, ha sfidato lo status quo e sta vincendo», ha detto Gardiner alla Fox News.

«Penso che sia di gran lunga il miglior leader italiano che abbiamo visto negli ultimi due decenni ed è chiaramente un forte leader conservatore», ha aggiunto Gardiner, che è stato consigliere politico della Lady di Ferro. «Stiamo ancora guardando alle prime fasi della sua carriera da primo ministro in Italia, ma ha avuto un inizio molto promettente».

“Meloni può diventare la Thatcher italiana”

«Uno degli aspetti più impressionanti di questi primi mesi di governo è stato quello di attuare ciò che ha promesso durante la campagna elettorale», ha detto Gardiner. «Penso che la Meloni capisca davvero il significato delle guerre culturali in Europa, ed è la leader di maggior peso dell’Europa occidentale in materia culturale. Ha preso una posizione molto ferma in difesa della tradizionale civiltà occidentale cristiana».

Gardiner ha definito il premier italiano il «più potente difensore del cristianesimo nell’Europa occidentale oggi», sostenendo che «pochissimi leader sono in grado di prendere posizioni che lei assume». Stilando paralleli con la Lady di Ferro, il politologo britannico si è detto che convinto che «Margaret Thatcher avrebbe sostenuto la posizione assunta da Meloni in difesa della civiltà occidentale».

L’ex consigliere della Lady di Ferro ha poi ricordato che «la stessa Meloni è un’ammiratrice della Thatcher… Penso che veda Margaret Thatcher come una vera fonte d’ispirazione», ha precisato Gardiner, aggiungendo che è «troppo presto per fare paragoni a causa della vastità di successi» ottenuti dalla Lady di Ferro.

«Lady Thatcher ha radicalmente trasformato il Regno Unito da malato d’Europa in una potenza economica, e la Meloni deve ancora realizzare simili riforme economiche», ha aggiunto Gardiner. «Ma direi che la Meloni aspira ad essere la Thatcher d’Italia, penso che sia il modello per lei».

Nella foto Ansa, il premier britannico Thatcher, il cancelliere tedesco Kohl e il presidente americano Reagan