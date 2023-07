Alla Meloni i complimenti di Biden. E lei annuncia “l’Europa dei Conservatori” a Fox News

“La grande differenza tra conservatori e sinistra è che noi ci occupiamo della realtà, loro vogliono un mondo che non è quello in cui vivono e non se ne preoccupano. Questo è quello che sta accadendo in Europa”. Il premier Giorgia Meloni – in un’intervista a Fox News rilasciata a fine missione negli Usa, che andrà in onda domenica, di cui è stato anticipato un estratto – rispondendo a una domanda sulla politica in Europa, ha delineato i nuovi scenari politici che da qui a qualche mese vedranno, con tutta probabilità, un cambio della guardia politica nel Continente. “La sinistra fa molti errori cercando di seguire il loro approccio ideologico – aggiunge Meloni nell’intervista all’emittente americana -. I cittadini ora stanno capendo questa differenza e in momenti difficili vogliono essere governati da chi non segue ideologiche utopiche”.

L’endorsment di Biden: ” Con Meloni rapporto solido. Prossimo presidente G7″

Intanto, da Washington continuano ad arrivare i complimenti al primo ministro italiano dopo la visita ufficiale di questi giorni. Il presidente Usa, Joe Biden, non vede l’ora di “continuare a costruire sulla stretta relazione tra gli Stati Uniti e l’Italia”, come ha scritto egli stesso su Twitter, accompagnando il tweet con un breve video che raccoglie alcune immagini della recente visita a Washington del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per Biden, che si dice “lieto di aver accolto Meloni”, c’è la possibilità “di un forte rapporto in Europa nel Mediterraneo e oltre“. Biden sottolinea anche “il comune sostegno all’Ucraina” e le strette connessioni economiche italo-statunitensi e ricorda che l’Italia avrà il prossimo turno di presidenza del G7.

Le prospettiva di una nuova Europa

A giugno 2024 si terranno le elezioni europee. Un appuntamento importante e decisivo che potrebbe sancire la fine dell’alleanza tra popolari e socialisti e una nuova maggioranza di centrodestra con i popolari e i conservatori uniti. Proprio il presidente del Consiglio italiano è il leader del partito conservatore europeo. La vittoria italiana, seguita da una serie di successi della destra in tutto il continente, fa presagire che dalle urne possa uscire un risultato in grado di consentire una guida moderata. Popolari e socialisti sono di fatto già divisi a Strasburgo. E le previsioni inducono a ritenere assai vicina la nascita di una nuova Europa nel segno dei Conservatori.