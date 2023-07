L’era digitale di Banking e Insurance ha bisogno di competenze: ReActive punta su Factory e Academy

Nell’era del digitale tutto si muove velocemente. I servizi per le persone evolvono: non sono solo più accessibili sono anche più diversificati, sicuri ed efficaci. Questo è vero in tanti ambiti ed è molto vero nei settori bancario e assicurativo, dove l’operatività sta passando dal fisico al digitale, ottimizzando tempi e modalità. Con un’accelerazione impensabile qualche anno fa, tutti noi abbiamo preso confidenza con la tecnologia, imparando ad apprezzarne le potenzialità e il valore aggiunto e a gestire acquisti e pagamenti nonché operazioni finanziarie semplici e complesse attraverso molteplici device.

Dietro alla semplicità di queste tecnologie ci sono aziende e professionisti esperti, dedicati a rendere accessibile a tutti e in modo rapido e sicuro i benefici del mondo digitale. E la loro sfida più grande è quella di mettere sempre più al centro l’utente finale e migliorare la qualità della sua esperienza d’uso.

Coltivare competenze per gestire e massimizzare i benefici della digital trasformation nel contesto Finance&Insurance è uno degli obiettivi di ReActive, azienda del Gruppo Almaviva, che da sempre lavora al fianco di Banche, Compagnie di Assicurazione, SIM, SGR e nuovi Operatori Finanziari che vogliono migliorare la qualità della relazione con i propri clienti.

I circa mille professionisti di ReActive combinano conoscenze diversificate e specializzate, per creare quelle piattaforme e quegli ecosistemi di collaborazione aperti e dinamici che l’industria della finanza e le relative Authority stanno incentivando, con il primario obiettivo di estendere i benefici della digitalizzazione dei servizi finanziari e assicurativi, nel segno dell’accessibilità, semplicità, velocità e sicurezza.

“Il nostro modello di innovazione si basa sulle tecnologie e sulle competenze delle nostre risorse – afferma Piero Rossini, AD di ReActive – Questo binomio ci permette di generare valore nel processo di trasformazione digitale degli ecosistemi finance&insurance, a beneficio degli operatori e dei loro clienti, aziende e cittadini”.

Questa è una delle ragioni per cui ReActive ha creato al proprio interno la struttura Digital Services, con una Factory e un’Academy. L’una volta a valorizzare al massimo il potenziale delle soluzioni, l’altra a condividere conoscenza e migliorare strumenti, best practice e formazione.

A fronte dei diversi percorsi di istruzione, di esperienze differenti e della necessità di aggiornamenti costanti, l’Academy punta ad estendere e valorizzare competenze digitali qualificate colmando eventuali gap formativi e rendendo ogni risorsa della Digital Services ReActive indipendente nello sviluppo software e nel testing, in poche settimane.

Altro elemento distintivo di un approccio virtuoso e strategico è la formazione di una solida componente di competenze e conoscenze specializzate nei processi operativi, capace di indirizzare l’innovazione. Un modello, questo, che in ReActive è fondato sulla completa sinergia tra i Team Digital Services, Architecture & Strategic Innovation e Financial Practices, in grado di garantire la più efficiente gestione dei complessi e articolati progetti di trasformazione tecnologica con il minimo impatto per l’utente finale. Un modello che disegna il futuro della finanza digitale.