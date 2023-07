L’alluvione di Saragozza spaventa la Spagna: gli effetti della bomba d’acqua “senza precedenti” (video)

Alluvione senza precedenti a Saragozza, in Spagna, dove giovedì pomeriggio in poche ore una bomba d’acqua ha provocato devastazioni senza precedenti. Il temporale ha scaricato fino a 46 litri per metro quadrato in un’ora ad Alcañiz, con intensità fino a 26,6 litri in dieci minuti, equivalenti a 166 litri per metro quadrato in un’ora.

“Non abbiamo dati storici di nessun episodio simile in passato”, ha commentato stamattina la sindaca Natalia Chueca. Come mostrato da immagini televisive, diverse strade del quadrante meridionale di Saragozza (la quinta città iberica per numero di abitanti) sono state completamente allagate. Molte persone hanno avuto bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco dopo esser rimaste bloccate nei propri veicoli o in altri contesti a causa dell’improvviso temporale. Danni materiali in ingente quantità sono stati registrati nella serata di ieri anche nella città basca di Vitoria, colpita da una “fortissima grandinata” secondo i media locali.

Nello specifico, è diventato virale il video di una donna appollaiata sul tetto della sua auto e non sapendo dove aggrapparsi resiste alla corrente d’acqua che la circonda e non smette di salire. Quella donna, scrive El Pais, «si chiama María L., è di un paese di Teruel, Monreal del Campo, anche se vive a Saragozza, e questo venerdì, tra i singhiozzi, non ha voluto rilasciare dichiarazioni perché è ancora traumatizzata. “Se guardo i video, è peggio, e penso solo a cosa sarebbe successo se invece di andare da solo, fossi andato con i miei figli”.

Più di 200 persone, tra cui vigili del fuoco e poliziotti, stanno tuttora lavorando in diverse zone di Saragozza, dove l’alluvione non è ancora finita anche in queste ore.

Per il momento, l’allerta arancione è mantenuta a Saragozza e in tutta la regione di Aragona a causa delle forti piogge e della grandine che ieri hanno causato molti danni e trasformato le strade in fiumi. Aragona è una delle cinque comunità in allerta per piogge e temporali, insieme a Navarra, Paesi Baschi, La Rioja e Castilla y Leon.