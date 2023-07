La “maledizione” della grande Samp: dopo Vialli muore a 69 anni anche Travor Francis

La “maledizione” della Samp. Dopo Gianluca Vialli muore Travor Francis, straordinario calciatore inglese che militò nella squadra blucerchiata dal 1982 al 1986, vincendo una coppa Italia e contribuendo alla nascita di una squadra che anni dopo avrebbe vinto lo scudetto e sfiorato il trionfo in Coppa dei Campioni. Francis aveva 69 anni ed è deceduto per un improvviso infarto.

La Samp e quel genio sfortunato

Francis nel 1979 era diventato il primo calciatore britannico costato 1 milione di sterline in occasione del trasferimento dal Birmingham City al Nottingham Forest, squadra con cui ha vinto due Coppe dei Campioni consecutive nel 1980 e nel 1981. Nella prima finale fu autore del gol vittoria contro il Malmoe. Dopo l’epopea con il Forest, Francis è passato al Manchester City prima di giocare in Italia con Sampdoria e Atalanta. Francis ha anche collezionato 52 presenze con l’Inghilterra, segnando 12 gol prima di intraprendere una carriera manageriale. Dopo i mondiali di Spagna arrivò in Italia chiamato da Paolo Mantovani che stava costruendo una grande squadra. Fu l’anno in cui giunse da Bologna anche Roberto Mancini. Nel 1984 arriverà dalla Cremonese Gianluca Vialli. Il 1985 Francis vinse la coppa Italia segnando ben nove reti e risultando capocannoniere della manifestazione. La sua esperienza doriana sarà costellata da diversi infortuni che lo terranno fuori dal rettangolo di gioco.

Le due coppe dei campioni con il Nottingham

Velocissimo e dotato di una tecnica straordinaria, Travor Francis riuscì a vincere due coppe dei campioni consecutive con il Nottingham Forest dei miracoli di Brian Clough. All’epoca ( forse ancora più di oggi ) il calcio inglese dominava le coppe. La massima competizione per squadre era riservata solo ai vincitori dei tornei nazionali. Il Nottingham stupì vincendo prima il campionato inglese ( il 1979) e successivamente, per due anni, la “coppa con le orecchie”. Francis era stato acquistato per un milione di sterline ( cifra record) dal Birmingham. Un grande giocatore, un altro, che ora svetta in cielo.