Italia-Africa, a novembre vertice a Roma. Tajani incontra gli ambasciatori: cooperazione a 360 gradi

“Il 5 e 6 novembre ospiteremo qui a Roma il vertice Italia-Africa”. Parola di Antonio Tajani, in occasione del secondo incontro con gli ambasciatori dei Paesi africani accreditati presso il Quirinale. Che il ministro degli Esteri ha definito “tappa preparatoria di questo importante evento”. Si tratta di un appuntamento strategico in linea con la nuova postura estera del governo Meloni che guarda al continente africano come a una risorsa su cui investire.

Tajani annuncia il vertice Italia-Africa a Roma

“Vogliamo che non sia un incontro formale”, ha chiarito il capo della nostra diplomazia, “ma un vero meeting per rafforzare magari con delle decisioni concrete la nostra collaborazione che deve essere a 360 gradi”. Augurandosi la presenza del maggior numero di capi di Stato e di governo, Tajani è tornato a parlare del Piano Mattei, che sarà anche oggetto del vertice Italia-Africa. “Un piano che deve essere per forza parte di un Piano Marshall europeo più importante”, ha aggiunto ricordando la strategia Global Gateway dell’Ue che “prevede già uno stanziamento di 150 miliardi di euro”.

L’impegno italiano per la sicurezza alimentare

Il ministro degli Esteri ha ricordato poi tutte le iniziative della cooperazione italiana per la sicurezza alimentare. A cominciare dall’impegno “per garantire il trasferimento attraverso il corridoio verde del grano e di cereali dall’Ucraina ai Paesi africani. Prima del meeting di novembre è in calendario un altro appuntamento decisivo, il vertice della Fao sulla sicurezza alimentare. “Un tema di fondamentale interesse per tutti quanti noi, anche per noi che siamo dall’altra parte della sponda del Mediterraneo”.

Eccellenti relazioni bilaterali con i paesi africani

Con tanti Paesi africani ci sono “già eccellenti relazioni bilaterali, eccellenti rapporti in tanti settori, quello dell’energia compreso”, ha proseguito ancora Tajani. Che ha sottolineato la necessità di “prepararci con attenzione a Cop28”, con la presidenza degli Emirati Arabi Uniti. “Abbiamo già cominciato a collaborare con loro che sono il principale investitore nel continente africano. Con tanti altri Paesi non africani, che però guardano con attenzione al continente africano, lavoriamo per far sì che ci possa una collaborazione armonica forte che permetta di rinforzare queste relazioni”.

Solidarietà a Tel Aviv per il vile attentato

Via twitter Tajani ha espresso solidarietà al popolo israeliano “per il vile attentato subito oggi a Tel Aviv. Condanniamo ogni atto terroristico che mina la sicurezza e l’esistenza dello Stato d’Israele. Una preghiera per i feriti. La Farnesina e la nostra Ambasciata seguono tutti gli sviluppi”.