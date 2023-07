Incendio in una base militare russa in Crimea, duemila persone evacuate

Un incendio è scoppiato nei campi di addestramento militare nel distretto di Kirovske, nella penisola di Crimea . Lo ha dichiarato su Telegram il governatore della Crimea ,Sergei Aksyonov ,sostenuto da Mosca. Le fiamme hanno reso necessaria la chiusura della vicina autostrada Tavrida. In precedenza, l’agenzia di stampa Rbc-Ucraina aveva riferito che c’erano state esplosioni nei campi di addestramento militare. L’incendio divampato nel distretto di Kirovsky, nella Crimea orientale, è stato causato da un attacco in un campo di addestramento di Starokrymsky, in cui è esploso un deposito di munizioni. . L’autostrada Tavrida è stata bloccata e circa 2000 residenti nell’area saranno evacuati.

Rappresaglia russa al porto di Odessa dopo l’incendio

Le truppe russe hanno lanciato una rappresaglia nel porto di Odessa contro le strutture ucraine, dove si stavano preparando attacchi terroristici contro la Russia usando droni marini, dopo che è stato colpito il ponte di Crimea: lo ha riferito il ministero della Difesa russo. Esplosioni sono state udite stamani a Kiev e nella circostante regione della capitale, con le difese antiaeree entrate in azione contro obiettivi sopra la città. Lo ha reso noto il sindaco Vitaly Klichko, citato dai media locali.

Usa:” Strategia di tensione per il grano da parte della Russia”

Un giorno dopo aver sospeso la sua partecipazione all’accordo che ha finora permesso l’esportazione di grano ucraino attraverso il Mar Nero, “attaccando i porti ucraini di Odessa e Mykolaiv e stabilendo di fatto un blocco navale per impedisce al grano e ai prodotti alimentari ucraini di raggiungere i mercati globali, la Russia sta aggravando la scarsità di cibo in alcune delle regioni più insicure del mondo, come il Corno d’Africa, il Sahel e lo Yemen”. Lo ha affermato il portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre. Citando il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, Jean-Pierre ha poi sottolineato che “l’azione della Russia colpirà le persone che ne hanno più bisogno”, ma ha assicurato che “gli Stati Uniti” continueranno a sostenere gli sforzi dell’Ucraina per far arrivare il grano ucraino alle persone che ne hanno disperatamente bisogno”.