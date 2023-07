Il calcio impazzito tra esclusioni e ricorsi al Tar mentre Dazn aumenta ancora i prezzi

L’ennesima, folle estate del calcio italiano rischia di paralizzare i campionati di serie B e C, mentre la massima serie ancora non ha venduto i diritti televisivi e Dazn, il principale broadcaster, aumenta ulteriormente i prezzi degli abbonamenti mensili. A condire il tutto lo scambio possibile di “bandiere” tra Inter e Juventus e le proteste delle rispettive tifoserie.

Lecco e Reggina fuori

Ieri la “Cassazione” sportiva e cioè il collegio di garanzia del Coni , ha confermato l’esclusione dalla B per Reggina e Lecco, quest’ultima neopromossa. Accolto il ricorso di Perugia e Brescia che sarebbero ripescate ma è una vicenda che non finisce qui e che rischia di fare scivolare l’inizio dei campionati previsto per il 20 agosto. Esaurita la procedura sportiva, Reggina e Lecco andranno al Tar del Lazio ed eventualmente al Consiglio di Stato ma è possibile che ci vada anche il Foggia che reclama, come perdente dello spareggio di C, uno dei posti utili di salvataggio. Un caos totale.

Calcio in tv? Costa di più?

Nella confusione totale e con la serie A alla ricerca della vendita dei diritti dal 2024 in poi ecco che si inserisce l’aumento dei costi dell’abbonamento mensile di Dazn .Avrà un costo di 449 euro in soluzione unica, con 220 euro di risparmio oppure 45,99 euro al mese per 12 rate. Lo stesso pacchetto, nella scorsa stagione, aveva un prezzo di 40 euro mensili; è quindi percepibile l’aumento.

Lukaku e Cuadrado , il cambio sponda

La coda è riservata a due calciatori simbolo di Juventus ed Inter, le “nemiche” per eccellenza del nostro football. Juan Cuadrado, dopo l’espulsione in coppa Italia di aprile, va da svincolato all’Inter, suscitando le ira dei tifosi, mentre Romelo Lukaku, lo scorso anno nerazzurro ma di proprietà del Chelsea, potrebbe finire per 38 milioni alla Juventus, con uno stipendio annuo faraonico di 11,5 milioni netti. Bandiere che non esistono più in un calcio dominato ormai solo dal dio denaro.