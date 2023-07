Huw Edwards, icona della Bbc, molestava i ragazzini. Annunciò al mondo la morte della Regina (video)

È ricoverato in ospedale “con problemi mentali seri” Huw Edwards, il 61enne conduttore di punta della BBC al centro di uno scandalo sessuale con alcuni ragazzi. È stata la moglie a rivelare che era proprio lui il volto notissimo dell’emittente pubblica nazionale, da giorni al centro di imbarazzanti rivelazioni. Dopo giorni in cui si erano susseguite le voci più disparate su chi fosse il presentatore che aveva pagato un giovane perché gli mandasse sue foto porno (la denuncia è stata fatta dalla madre del ragazzo senza però rivelarne il nome).

La campagna di stampa del Sun

Edwards è accusato da giorni da un’incessante campagna del Sun (tabloid del gruppo Murdoch) di aver pagato un ragazzo attualmente ventenne, fin da quando questi era ancora minorenne, per ricevere fotografie sessualmente esplicite. Sull’onda di questa prima rivelazione, è stato inoltre tirato in ballo per aver molestato altri giovani uomini contattati attraverso siti d’incontri gay. Scotland Yard ha annunciato d’aver concluso le proprie verifiche sulle vicende riferite dal Sun ritenendo non vi sia materia per avviare alcuna indagine penale.

In quese ore si è fatta avanti la moglie, Vicky Flind: ha diffuso una dichiarazione a nome del marito “essenzialmente – ha spiegato – perché preoccupata per il suo benessere mentale e per proteggere i nostri figli”. Adesso arriva la notizia che Huw Edwards – notissimo in tutto il mondo perché è l’uomo che annunciò al mondo la morte della regina Elisabetta II – è stato ricoverato in ospedale.

Chi è Huw Edwards

Edwards – 61 anni, uno dei volti noti da tempo più pagati della BBC, al quarto posto anche nella lista del 2023 appena pubblicata con un compenso annuo pari a circa mezzo milione di euro – risponderà a tutte le contestazioni e accuse di comportamenti inappropriati “non appena starà bene”.

Edwards è stato per anni il volto simbolo delle news della BBC, ora rischia di concludere la carriera nella vergogna e di trascinare con sé un altro pezzo di reputazione dell’istituzione radiotelevisiva per antonomasia del Regno Unito.

Cresciuto in Galles, laureato all’università di Cardiff, professore onorario di giornalismo nello stesso ateneo, Edwards è considerato da un paio di decenni una sorta d’icona e di uomo-immagine dei valori che dovrebbero rappresentare il servizio pubblico di fronte ai sudditi Sua Maestà e a una platea di dimensioni mondiali. L’uomo a cui sono state affidate dirette memorabili della vita nazionale come quella dedicata alla morte e ai funerali di Elisabetta o, ancor prima, ai matrimoni dei due figli dell’attuale re, Carlo III. Oltre che, in veste d’inviato all’estero e su scala internazionale.