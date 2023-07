Forza Italia, si apre l’era Tajani: “Realizzeremo insieme i sogni di Berlusconi” (video)

Sarà Antonio Tajani a guidare Forza Italia orfana di Berlusconi fino al congresso, che potrebbe svolgersi prima delle prossime europee. È stato il Consiglio nazionale azzurro, riunito a Roma all’Hotel Parco dei Principi, a eleggere per acclamazione il ministro degli Esteri a segretario nazionale del partito.

Tajani acclamato nuovo segretario di Forza Italia

Dopo la modifica statutaria proposta dallo stesso Tajani, il timoniere si chiamerà segretario nazionale, non più presidente, carica che resterà per sempre al fondatore Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno scorso. ”Non è facile guidare un movimento politico che ha avuto come leader per quasi 30 anni Silvio Berlusconi. Io posso garantire soltanto il mio impegno, la mia determinazione e volontà di trasformare tutti i suoi sogni in realtà”, ha detto visibilmente commosso il neosegretario dopo l’elezione.

Farò di tutto per trasformare i sogni in realtà

“Per farlo però avrò bisogno di tutti voi, di tutta la nostra classe dirigente, eletti, simpatizzanti, militanti”. Il suo è stato un intervento improntato alla continuità e all’unità. “Vogliamo vincere”, le sue prime parole. La bussola non si cambia: lealtà al governo Meloni e difesa dell’identità centrista nel rispetto delle differenze. ”Non mi piacciono i pennacchi, io resto un militante del partito”, ha assicurato Tajani. Per concludere tra le lacrime con un impegno solenne: ‘Io ci credo…”.

Vogliamo essere il centro del centrodestra

”Vogliamo essere il centro del centrodestra. Siamo alleati ma diversi dai nostri alleati. Non intendiamo assolutamente rinunciare alla nostra identità, vogliamo che la nostra identità rafforzi l’azione di governo…”, ha detto ancora prima di annunciare alla platea del Consiglio nazionale l’ultimo sondaggio ricevuto poco prima. “Ci dice che siamo all’11 per cento. Quindi, raccolgo un’eredità quasi impossibile da raccogliere. Di un movimento politico che si candida a continuare a essere protagonista dell’azione di governo del nostro Paese”.

Il video e la standing ovation al Cavaliere

È questo il testimone lasciato dal Cavaliere, il solco che Forza Italia intende continuare a segnare. I lavori sono cominciati con un tributo al fondatore, la cui immagine sorridente campeggia alle spalle del palco azzurro. “Berlusconi è certamente stato la nostra storia ma è anche il presente e il futuro di Forza Italia”, ha detto Tajani al termine di un video omaggio al Cavaliere che ripercorre la vita politica del leader. A cominciare dallo storico discorso della discesa in campo: “L’Italia è il paese che amo…”.

Il messaggio di buon lavoro dei figli dell’ex premier

Il dolore per la morte dell’insostituibile fondatore è palpabile. Dopo il video parte una standing ovation (dieci minuti di applausi) alla memoria di Berlusconi e il neo segretario promette di realizzare “i sogni del presidente” mentre dalla platea qualcuno dei delegati intona “Silvio, Silvio”.

La ripartenza nel nome del fondatore

La nuova “era Tajani” si inaugura con la benedizione dei figli di Berlusconi, sotto forma di una lettera di buon lavoro letta dallo stesso Tajani prima della formalizzazione dell’incarico. ”Carissimi, grazie per l’appoggio e la vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà. E grazie per tutto ciò che farete per continuare a far vivere gli ideali di libertà di progresso e di democrazia che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e le sue azioni”.

Malumori e divisioni rimandati

Malumori e divisioni sono rimandati. Oggi tutto il partito è unito nel nome del Cavaliere. La scelta su Tajani è unanime: ha il profilo adatto per l’arduo compito, dice all’unisono lo stato maggiore forzista. Grande assente Marta Fascina, compagna dell’ex premier, rimasta ad Arcore. Un suo eventuale ingresso nel consiglio nazionale non è in agenda.

Ospite d’onore il presidente del Ppe Weber

Ospite d’onore, il presidente del Ppe Manfred Weber. “Berlusconi si fidava di Antonio è un leader. Di un partito da sempre amico dell’Europa, della Nato e dell’Occidente2. Appena eletto Tajani, viene lanciato anche un video dedicato al neo segretario che sorprende il vicepremier e fa storcere il naso a qualcuno. ”E’ stato uno scherzo che mi hanno fatto, non l’ho mica chiesto io…”.