Estate di scioperi: treni fermi giovedì e venerdì prossimi. Garantite solo alcune linee essenziali

Treni a rischio il 13 luglio prossimo. Le singole sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia e Italo Ntv dalle ore 3.00 di giovedì 13 luglio alle ore 2.00 di venerdì 14 luglio . Lo sciopero, avvertenze potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero .

Chiamare il numero verde

Tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, Trenitalia ha invitato tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Durante lo sciopero sarà garantita l’effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di sciopero, nonché dei treni regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00), consultabili nella sezione Treni garantiti in caso di sciopero del sito di Trenitalia. Si consiglia, per Trenitalia, di chiamare il numero verde199 892 021, mentre per Italo il numero da comporre è 892 020. L’ultimo sciopero ha avuto luogo il 23 giugno 2023 ed ha interessato la linea ferroviaria di Trenord che ha creato disagi degli italiani al Nord, in particolare a Milano ma anche in tutta la regione della Lombardia.